Tras reunión con Milei, Kast dice estar seguro que exguerrillero Apablaza será extraditado

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Buenos Aires, 6 abr (EFE).- El presidente chileno, José Antonio Kast, afirmó este lunes, tras reunirse en Buenos Aires con su homólogo argentino, Javier Milei, que está «seguro» de que el exguerrillero Galvarino Apablaza será capturado y extraditado a Chile para ser juzgado por su supuesta participación en el asesinato del senador Jaime Guzmán, ocurrido en 1991.

«Al presidente Milei le hice mención de esto, agradeciéndole que en sus años de gobierno se ha avanzado más que en varios años anteriores. Y estoy seguro, como lo dije el día de ayer, que tarde o temprano el prófugo Apablaza va a tener que rendir cuentas ante la justicia», expresó Kast en una rueda de prensa en la Embajada de Chile en Buenos Aires.

La justicia argentina ordenó recientemente la detención con fines de extradición del exguerrillero chileno, asilado en el país desde hace décadas y en paradero desconocido desde la semana pasada.

Consultado por la presentación por parte de Apablaza de una petición de intervención al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, Kast expresó: «Todas estas acciones judiciales o recursos que se instalan no hacen más que ratificar que es alguien que quiere evadir la justicia porque si habla de que tiene temor de ser torturado, quiere decir que están tergiversando la verdad porque Chile tiene un sistema judicial que es reconocido a nivel mundial».

«En Chile sabemos que hay justicia, va a tener un juicio justo y una condena que corresponda a alguien que fue el autor intelectual del asesinato de un senador en democracia», añadió.

Las declaraciones de Kast llegan días después de que, tras el fallido intento de detención de Apabalza, la Cancillería chilena pidiera a Argentina «que realice los mayores esfuerzos para la detención» y el ministro del Interior, Claudio Alvarado, describiera la frustrada captura como una noticia «muy lamentable».

Apablaza, de 75 años, llegó a Argentina en 1993 y tras una breve detención en 2004 -por una petición formal de Chile para que fuera devuelto a su país-, se encuentra en libertad desde 2005.

En 2010, durante el gobierno de la peronista Cristina Fernández (2007-2015) y tras un fallo judicial en favor de su extradición, obtuvo el estatus de refugiado, que fue revocado durante la Presidencia del conservador Mauricio Macri (2015-2019).

Apablaza formó parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), una organización nacida del Partido Comunista de Chile y que tomó las armas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Mentor y referente de Kast, Jaime Guzmán fundó la ultraderechista Unión Democrática Independiente (UDI) y fue el ideólogo y artífice de la Constitución de 1980, instaurada durante la dictadura y vigente hasta hoy, aunque con varias reformas. Guzmán fue senador por la UDI durante un año y murió a causa de un disparo con 44 años, el 1 de abril de 1991, ya en democracia. EFE

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