Tras su paso por el gobierno de EEUU, Musk le apuesta a la oferta pública de SpaceX

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Elon Musk se ha convertido en el ser humano más poderoso, prolífico y desconcertante del planeta y, si la salida a bolsa de su empresa SpaceX se da según lo previsto, estaría a punto de ser el primer billonario del planeta.

El magnate, de 54 años, busca que su compañía de cohetes recaude unos 75.000 millones de dólares sobre una valoración total cercana a 1,77 billones de dólares, la mayor salida a Bolsa de la historia para financiar centros de datos en el espacio y misiones a Marte.

El Musk de 2026 es un hombre distinto al de hace una década, cuando el admirado innovador tecnológico se mantenía al margen de la política para concentrarse en crear empresas de primer nivel, como Tesla, de autos eléctricos, o la propia SpaceX, en sectores que nadie se atrevía a desafiar.

Musk, asiduo usuario de la antigua Twitter, compró la plataforma usada por celebridades, gobiernos y líderes de opinión en 2022, y la rebautizó X, un vehículo para propagar su propia visión del mundo.

Pero su visión dio un fuerte giro a la derecha, a medida que Musk utilizó cada vez más el algoritmo de X para amplificar teorías conspirativas, voces de extrema derecha y narrativas de victimización blanca.

Las teorías sobre por qué Musk dio un giro tan radical son múltiples, incluyendo un uso excesivo de redes, un supuesto desdén del gobierno de Joe Biden y la conmoción de Musk cuando uno de sus hijos optó por una transición, convirtiéndose en lo que llamó una víctima del «virus de la mente woke (progresista)».

Ese giro político lo llevó a Donald Trump y, en 2024, el magnate de la tecnología hizo una fuerte apuesta por la segunda candidatura del expresidente a la Casa Blanca con casi 300 millones de dólares.

Con un aparente acceso ilimitado al Despacho Oval, Musk desempeñó un rol importante al frente del «Departamento de Eficiencia Gubernamental» -DOGE- que prometía el recorte de 2 billones de dólares del presupuesto federal.

La experiencia con DOGE terminó en solo meses tras una ruptura con Trump; pero en ese tiempo el equipo de Musk alteró el funcionamiento del gobierno con despidos y reformas tecnológicas apresuradas que, según críticos, solo dejaron caos.

– Revés judicial –

La transformación política del magnate tuvo un costo: las ventas globales de Tesla cayeron y los analistas lo atribuyeron a los boicots de los consumidores por la política de Musk y los modelos envejecidos frente a la fuerte competencia de rivales chinos.

Al dejar el gobierno Trump, Musk se centró en xAI, una empresa de inteligencia artificial que fundó en 2023 para competir con OpenAI, la cual financió en sus inicios como laboratorio de investigación antes de su retiro en 2018.

OpenAI, ya perfilada como un gigante de la IA, enfrentó este año una demanda de Musk contra la empresa y su director ejecutivo, Sam Altman, por el presunto incumplimiento de su misión original como organización sin fines de lucro.

El jurado desestimó la demanda, un golpe a las aspiraciones de Musk.

– 14 hijos –

Nacido el 28 de junio en Pretoria (Sudáfrica), dejó su país natal y asistió a la Universidad Queen en Ontario, Canadá, antes de trasladarse a la Universidad de Pensilvania, donde obtuvo títulos en física y negocios.

Abandonó sus planes de estudiar en la Universidad de Stanford para fundar Zip2, una empresa de software para medios que vendió a Compaq por más de 300 millones de dólares en 1999.

Su siguiente emprendimiento, X.com, acabó fusionándose con PayPal, que el líder de ecommerce eBay adquirió por 1.500 millones de dólares en 2002.

Musk pasó a fundar SpaceX en 2002 —donde es director ejecutivo (CEO) y director de tecnología (CTO)— y se convirtió en presidente de la automotriz eléctrica Tesla en 2004.

Con SpaceX, es pionero en ese campo al reutilizar motores propulsores de cohetes, y desarrolla Starship —el cohete más grande del mundo—, que la empresa prevé que lleve tripulación y carga a la Luna, Marte y más allá.

Con ciudadanía estadounidense, canadiense y sudafricana, Musk se ha casado y divorciado tres veces. Tiene 14 hijos conocidos, uno de los cuales murió en la infancia.

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