Tras un inicio tranquilo, Trump aborda temas de fondo en la cumbre de la OTAN

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Después de un recibimiento lleno de pompa en Ankara, donde sus aliados de la OTAN se empeñaron en mantenerlo de su lado, el presidente estadounidense, Donald Trump, deberá abordar el miércoles los temas de fondo en la cumbre de la alianza.

Al llegar a la capital turca, Trump elogió efusivamente al presidente Recep Tayyip Erdogan, con quien dijo tener «química», en contraste con la frialdad que muestra con otros países europeos por su supuesta falta de apoyo en la guerra con Irán.

«Me decepcionó mucho la OTAN», repitió Trump, marcando el tono, junto a otros 31 gobernantes, de la cumbre, que deberá comenzar a las 08H15 GMT.

Esta cita se celebra en un momento delicado para la alianza transatlántica de 77 años. Trump exige que sus aliados cumplan su promesa de aumentar sus gastos en defensa mientras Washington se distancia de Europa.

En vísperas de la cumbre, la alianza publicó cifras que muestran un aumento de 11% en el gasto militar europeo en 2026, alcanzando 634.000 millones de dólares, por encima de los 571.000 millones del año anterior.

Los países europeos mostraron también nuevos contratos por miles de millones de dólares en compra de armas para probar su disposicion de incrementar sus gastos en defensa.

El jefe de la OTAN, Mark Rutte, aseguró que los europeos han asumido más responsabilidad en la defensa de su territorio frente a Rusia.

– Rusia y Ucrania –

Los esfuerzos por poner fin a la guerra en Ucrania también figuran entre los temas de la cumbre, y Trump dijo creer que tanto Kiev como Moscú quieren terminar el conflicto.

«Creo que los dos quieren alcanzar un acuerdo», aseguró Trump, antes de conversar el miércoles con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski al margen de la cumbre.

Trump habló con el mandatario ruso, Vladimir Putin, antes de viajar a Turquía y tiene previsto «un seguimiento» con él después de reunirse con Zelenski, según un funcionario estadounidense.

Las negociaciones entre Rusia y Ucrania están estancadas.

Europa y Canadá prevén anunciar en la cumbre la continuación de la ayuda militar para Ucrania por alrededor de 70.000 millones de euros anuales en 2026 y 2027.

Pero Zelenski urgió el martes aumentar la ayuda para la defensa aérea ucraniana, que se está quedando sin interceptores de misiles.

Trump también espera conversar con el presidente sirio, Ahmed al Sharaa, quien busca reconstruir la imagen de su país tras años de guerra civil.

El martes, el líder sirio recibió al presidente francés, Emmanuel Macron, para una visita de Estado, que fue opacada por un doble ataque explosivo que hirió a 18 personas en Damasco.

– Fin de sanciones –

Pese a su irritación con algunos aliados, que impidieron a las fuerzas estadounidenses utilizar bases europeas en el conflicto con Irán, Trump dijo a Erdogan que consideraría vender a Turquía aviones de combate F-35.

Turquía había sido retirada en 2019 del programa de los F-35, después de comprar un sistema de defensa ruso, y ha buscado levantar las sanciones en su contra.

«Vamos a quitar las sanciones», declaró Trump en el opulento palacio presidencial de Ankara. «No queremos sancionar a los amigos».

A su lado, Erdogan afirmó estar confiado en que Trump pondrá fin a las sanciones.

«El señor Trump siempre cumple su palabra (…) Confío que de esta cumbre de líderes saldrá una decisión favorable sobre los F-35», indicó.

bur-hmw/del/mas/meb