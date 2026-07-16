Tras una década ausente en Francia, la obra de Andy Warhol se expone en un pueblo bretón

Compartir

4 minutos

Pol Lloberas Cardona

Landerneau (Francia), 16 jul (EFE).- La obra del artista estadounidense Andy Warhol (1928-1987) se expone por primera vez en 10 años en Francia, con una retrospectiva que reúne dos centenares de piezas procedentes del museo Andy Warhol de Pittsburgh (EE.UU.), la mayoría jamás exhibidas en Francia, y lo hace en el pueblo bretón de Landerneau (oeste).

Titulada ‘Warhol en Landerneau’, la exposición se mantendrá abierta hasta el 24 de enero de 2027 en el Fondo Hélène & Édouard Leclerc para la Cultura (FHEL), un antiguo convento capuchino que se ha convertido en uno de los museos más visitados de toda la región.

Esta se ha concebido en el marco de una doble efeméride: los 250 años de la independencia de los Estados Unidos, el 4 de julio de 1776, y el centésimo aniversario de la actriz estadounidense Marilyn Monroe (1926-1962), a la que Warhol retrató en una de sus serigrafías más célebres.

La directora del centro, Marie-Pierre Bathany, dijo a EFE que dicha obra -exhibida en sus versiones rosa y azul- responde al interés del artista por la fama, concepto que definió como «el fetiche de Warhol».

«Alguien como Marilyn, que es extremadamente famosa, no podía sino despertar el interés de Warhol. Le apasionaba comprender los mecanismos que conducen a la fama y fue ese trabajo el que le llevó a reflexionar sobre sí mismo y sobre su propia representación», explicó.

La exposición, comisariada por la directora del museo Andy Warhol de Pittsburgh (EE.UU.), Amber Morgan, muestra cómo la vida y la obra de Warhol están completamente atravesadas por el «sueño americano»: la promesa de ascenso social a través del modelo emprendedor estadounidense.

Esto se aprecia en el propio recorrido de la exhibición, dividida en cinco secciones que siguen la obra de Warhol desde su juventud, pasando por su interpretación de la publicidad como arte y su visión del consumismo estadounidense.

Algunas de las obras clave en este proceso creativo son también las más reconocibles de su producción de serigrafías, como sus latas de sopa Campbell’s, sus botellas de Coca-Cola o su célebre plátano firmado: todos ellos objetos cotidianos visibles en la exposición.

Warhol sublimó esta noción del arte y el consumo con sus retratos serigrafiados, de colores chillones y detalles mínimos, que convertían a figuras como Monroe o a la primera dama Jackie Kennedy (1929-1994) en iconos de la cultura pop.

Por este motivo, la directora consideró que Warhol «participó en la construcción del mito estadounidense a la vez que se benefició», de modo que no solo vivió el sueño americano, sino que él «es el artista del sueño americano».

«A menudo se le ha atribuido una mirada crítica hacia la sociedad de consumo pero, en realidad, Warhol no siempre da respuestas. Plantea muchas preguntas, pero no siempre las resuelve. Qué pensaba realmente es la pregunta que recorre toda la exposición», apuntó.

Andy Warhol (1928-1987) es considerado uno de los artistas más importantes e influyentes de la segunda mitad del siglo XX, con una obra que definió toda una corriente conocida como ‘arte pop’.

Por su parte, el Fondo Hélène & Édouard Leclerc para la Cultura (FHEL) es uno de los centros de arte contemporáneo más importantes del oeste de Francia, situado a unos 25 km de Brest. Fue creado en 2011 como un fondo privado de dotación cultural impulsado por la familia Leclerc, fundadora del conocido grupo de distribución del mismo nombre.

El objetivo del FHEL es hacer el arte contemporáneo accesible al mayor número de personas, organizando grandes exposiciones temporales de artistas nacionales e internacionales. EFE

plc/cat/ajs

(foto)(vídeo)