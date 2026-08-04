Tras una tregua inexistente, los gazatíes esperan el desarme de Hamás y que Israel se vaya

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Deir el Balah (Gaza), 4 ago (EFE).- Días después del anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de que Hamás había aceptado desarmarse para dar inicio a la segunda fase del alto el fuego, los gazatíes tienen esperanza de que sus vidas recobren cierta normalidad, Hamás entregue las armas e Israel abandone la Franja.

«Esperamos que la resistencia palestina entregue las armas para que Israel no tenga excusa ante el mundo entero», dice a EFE Abu Qusay, desplazado en una tienda en Deir el Balah, tras tres años de sufrimiento y más de 73.375 muertos en este territorio.

El pasado 30 de julio, Trump anunció «un acuerdo HISTÓRICO para el DESARME COMPLETO de Hamás y de todos los demás grupos armados en Gaza», un paso que calificó de trascendental para la paz y la seguridad.

Pese al anuncio, Israel ha continuado atacando la Franja de Gaza -con 28 muertos desde entonces, entre ellos varias familias-, y nada ha cambiado en el cercado enclave, donde las tropas israelíes ocupan el 70 % del territorio mientras la mayoría de 2,1 millones de gazatíes sobreviven hacinados en tiendas de campaña.

Gobierno gazatí de coalición

Pese a todo ello, después de que Hamás confirmase el acuerdo con Trump, los palestinos creen que se trata de una actitud genuina. Qusay se muestra incluso partidario de que las facciones palestinas de Gaza se unan y colaboren con la Autoridad Nacional Palestina (ANP), la entidad que gobierna retazos de Cisjordania ocupada bajo el mandato del nonagenario presidente Mahmud Abás.

Hamás «debe hacer sacrificios por el bien del pueblo», dice a EFE la palestina Shadi al Sheij Jalil, de 66 años y también desplazada, criticando al grupo islámico por no proporcionar a los gazatíes refugio, comida, agua ni seguridad.

«Si Dios quiere, esta guerra terminará y volveremos a nuestra patria. Estamos en nuestra patria, pero volveremos con valentía a las montañas de Beit Lahia, Beit Hanún, al este de Gaza, porque, francamente, hemos pagado el precio», añade sobre las zonas de Gaza arrasadas y ahora bajo control del Ejército israelí.

Los bombardeos no paran

El acuerdo de alto el fuego se declaró el pasado 10 de octubre de 2025, pero desde entonces, Israel ha matado en Gaza a 1.250 personas en ataques diarios, según datos del Ministerio de Sanidad.

Tampoco ha comenzado ninguna tarea de reconstrucción o de retirada de toneladas de escombros, y escasean tanto el agua potable, como los medicamentos y la gasolina que alimenta generadores de quirófanos y hospitales.

Además, la Junta de Paz -creada por Tump para resolver conflictos e implementar su plan de 20 puntos para Gaza- le exige a Israel que, primero, cumpla con lo acordado en octubre en el Protocolo de Sharm el Sheij: entre otros puntos, el fin de los ataques contra Gaza.

Sin embargo, este mismo sábado, el Ejército israelí bombardeó muy cerca de donde se refugian estos palestinos en Deir el Balah, causando un inmenso cráter que enterró y pulverizó una veintena de tiendas de campaña -que habían sido evacuadas-, evocando los cráteres causados en septiembre de 2024 por bombas de 900 kilos.

«Personas desplazadas, personas que dormían tranquilamente, ¿por qué las atacaron? ¿Qué les habían hecho?», lamenta Abu Qusay. «Era un depósito de medicinas, a la vista de todo el mundo. Había niños jugando, medicinas tiradas en las calles».

«Estamos agotados, extenuados. Nuestros hijos viven en tiendas de campaña, están en la calle las 24 horas del día», continúa Qusay. «Queremos vivir, estamos hartos de esto». EFE

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