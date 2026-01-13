Tras varias horas de suspensión por las heladas, abren de nuevo el aeropuerto de Viena

Viena, 13 ene (EFE).- El aeropuerto internacional de Viena reanudó este martes sus operaciones a las 11.00 hora local (10.00 GMT), tras varias horas de suspensión debido al hielo que cubría las pistas y zonas aledañas, provocado por las nevadas y lluvias registradas en la capital austríaca durante la madrugada.

Según explicó Peter Kleemann, portavoz del aeropuerto, incluso después de la reapertura se prevén retrasos en numerosos vuelos, mientras que otros fueron directamente cancelados.

En primer lugar se despacharán los despegues suspendidos durante la mañana y, a partir del mediodía (11.00 GMT), se espera la llegada de los primeros vuelos, aseguró el portavoz en declaraciones a la prensa local.

Las llegadas previstas para la mañana fueron desviadas a aeropuertos cercanos, como Graz, en Austria; Múnich, Fráncfort y Colonia, en Alemania; y Venecia, en Italia.

La mayoría de los vuelos afectados corresponden a conexiones europeas, como París, Berlín, Roma o Atenas.

En toda el área operativa —incluidas pistas, plataformas y vías de servicio— se había formado una gruesa capa de hielo que, incluso después de las tareas de deshielo, volvió a congelarse, explicaron desde el aeropuerto.

Los servicios aeroportuarios trabajaron desde la madrugada para restablecer el tráfico aéreo lo antes posible.

Entre los vuelos con retrasos, al menos hasta las 11.00 hora local (10.00 GMT), figuraban salidas hacia varios destinos en España, como Tenerife, Madrid, Sevilla, Málaga y Palma de Mallorca.

Las heladas también causaron problemas en el transporte por carretera en la zona y obligaron a suspender las conexiones ferroviarias entre Viena y el aeropuerto, situado a unos 18 kilómetros del centro de la capital austríaca.

Y mientras en Viena se reanudaron los servicios, en la vecina Hungría, el aeropuerto internacional de Budapest anunció que suspenderá sus operaciones por las nevadas y lluvias heladas hasta al menos las 14.00 hora local (13.00 GMT) de hoy.

Según informó el aeropuerto, «debido a la lluvia helada y a la formación extrema de hielo, el Aeropuerto Internacional Ferenc Liszt ha suspendido temporalmente los despegues y la recepción de vuelos desde las 10.25 (hora local, 09.25 GMT) por motivos de seguridad».

«El Aeropuerto de Budapest está informando de forma continua sobre la evolución de la situación; por favor, siga las plataformas en línea del operador aeroportuario», agregó el aeropuerto en su cuenta de Facebook. EFE

