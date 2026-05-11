Trasladan 400 presos en Paraguay como parte de plan para reorganizar población carcelaria

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Asunción, 11 may (EFE).- Un grupo de 462 presos fue trasladado desde la penitenciaría de Tacumbú de Asunción, la más grande de Paraguay, hasta una cárcel en el centro del país, como parte de un plan para separar los internos sentenciados de aquellos que aún enfrentan procesos judiciales -que representaban hasta diciembre pasado el 60 % de la población carcelaria-, informó este lunes el Ministerio de Justicia.

Más de 900 policías y soldados participaron desde la noche del domingo en el ‘Operativo Umbral 3.0’, organizado para llevar en autobuses a los reclusos hasta la Penitenciaría Martín Mendoza, ubicada en la localidad de Emboscada, a unos 50 kilómetros de la capital paraguaya, señaló el despacho de Justicia en un comunicado.

«Esto responde, justamente, a esa política de reordenamiento del sistema penitenciario para poder separar aquellas personas procesadas de aquellas condenadas», declaró el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, a periodistas durante un acto organizado este lunes en Tacumbú, que desde hoy se llamará ‘Centro Nacional de Prevenidos’.

Los internos sentenciados irán a «centros específicos para condenados», añadió el funcionario.

«Hoy le dijimos basta a la vieja penitenciaría nacional de Tacumbú, un paso más en la reestructuración del sistema penitenciario nacional, y le damos la bienvenida al nuevo modelo de gestión penitenciaria», agregó Nicora.

Otros 350 reclusos condenados serán trasladados durante el resto de la semana a la cárcel Martín Mendoza, que tiene una capacidad para unas 1.238 personas y una ocupación del 60 %.

Tacumbú albergará a unos 1.600 reclusos, pese a tener capacidad para 1.500 personas. Años atrás, señaló el titular de Justicia, llegó a alojar a más de 4.000 internos.

Según el estatal Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Paraguay (MNP), un 60,2 % de los 19.426 reclusos contabilizados en el sistema carcelario de Paraguay al cierre de 2025 permanecía bajo prisión preventiva, es decir, sin una sentencia en firme. EFE

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