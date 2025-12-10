Trasladan a Florida tortugas marinas lora para recuperarse del frío del norte de EE.UU.

Miami (EE.UU.), 10 dic (EFE).- Un grupo de 25 tortugas marinas lora, especie considerada en peligro crítico de extinción, fue trasladado en avión a los Cayos de Florida subtropicales para calentarse y recibir tratamiento, informó este miércoles el Hospital de Tortugas.

Las tortugas, víctimas de ‘aturdimiento por frío’ en aguas de Nueva Inglaterra, fueron rescatadas y luego transportadas con cuidado en cajas de plátanos desde el Acuario de Nueva Inglaterra hasta el Aeropuerto Internacional de Marathon en los Cayos de Florida.

«Las tortugas marinas son ectotérmicas, eso significa que adquieren la temperatura del aire y del agua que las rodea. Cualquier temperatura por debajo de los 50 grados Fahrenheit (10 C) puede convertirse en un evento de mortalidad para una tortuga», explicó en un comunicado Bette Zirkelbach, directora del Hospital de Tortugas.

Detalló que, debido al calentamiento global, las tortugas permanecen en la bahía de Cape Cod más tiempo de lo normal y, cuando llega de repente una ola de frío intenso, las pequeñas tortugas quedan atrapadas.

«El ‘aturdimiento por frío’ es una reacción hipotérmica que ocurre cuando las tortugas marinas están expuestas al agua fría durante un tiempo prolongado. Normalmente hace que dejen de comer y nadar», agregó.

A su llegada al Hospital de Tortugas, los ejemplares fueron sometidos a exámenes para detectar posibles casos de neumonía, infecciones u otras afecciones.

Durante su estancia en los Cayos de Florida, las tortugas permanecerán en tanques exteriores con agua cálida hasta recuperar su actividad normal. Su tiempo de tratamiento y rehabilitación dependerá de los resultados obtenidos, indicaron los responsables.

Las lora, ‘Lepidochelys kempii’, son la especie de tortuga más rara y más amenazada del mundo y suele vivir en el océano Atlántico desde Terranova hasta Venezuela, encontrándose por todo el Caribe y el golfo de México. EFE

