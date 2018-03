Trastabilla el empleo en agosto

Y el grupo tecnológico helvético, Ascom, ofreció noticias extraordinarias a los mercados. Sus utilidades se duplicaron durante el primer trimestre del 2005, con respecto al mismo periodo del 2004, al sumar 50,6 millones de francos (comparables con los 22,4 millones de francos previos). Lo anterior es resultado de una estrategia aplicada durante todo el 2005 a partir de dos frentes distintos: A) La decisión de concentrarse en sólo dos actividades: producción de localizadores y alarmas para trenes y centrales eléctricas. B) La venta de áreas que no le resultaban del todo rentables, como es el caso de Network Integration Suisse, que cedió a Sunrise. También firmó un acuerdo para transpasar Transport Revenue a Affiliated Computer Services (ACS). Pese a las buenas noticias que ofreció Ascom, cabe destacar que sus estados financieros dejan claro, paradójicamente, que no hubo un repunte importante en su cifra de negocios. De hecho, sus ventas sumaron 513,6 millones de francos suizos durante el primer semestre del año, monto que comparado con los 597 millones de francos del periodo enero-junio del 2004 implica un retroceso del orden del 10%. swissinfo/Andrea Ornelas

El desempleo no ve aún la salida del túnel.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Trastabilla el empleo en agosto 09 de septiembre de 2005 - 08:50 Un total de 2.457 helvéticos pierden su plaza y la tasa de desempleo que golpea a los jóvenes alcanza 5,4% de la población activa, confirma la Seco. Esta semana, ABB anuncia su reestructuración interna, mientras Ascom y Swiss Life ofrecen buenas nuevas a los mercados. Los avances conseguidos en Suiza durante el 2005 en materia de empleo retrocedieron en agosto, cuando la tasa de desempleo abierto alcanzó al 3,6% de la población activa de la Confederación Helvética. Esto es, un total de 142.359 suizos (y extranjeros legalmente establecidos en la Confederación Helvética) buscan trabajo sin encontrarlo. Son 2.457 desempleados más que en julio. Y cuando observamos las cifras desagregadas de la Secretaría de Estado de Economía (Seco), se confirma una realidad poco alentadora para los jóvenes de entre 15 y 24 años de edad: la tasa de desempleo para ellos alcanza el 5,4%, equivalente a 29.855 afectados. La tasa de desempleo de los adultos (entre 25 y 49 años), alcanzó 29.855, para promediar 3,5%. En cuanto a la población de más de 50 años, registra una tasa de desempleo del 2,9%, que golpea a 28.766 personas. El desempleo prolifera más entre las mujeres (4%) que entre los hombres (3,3%). Y la falta de oportunidades golpea dos veces más a los extranjeros que a los suizos, como lo reflejan las respectivas tasas de 6,3 y 2,8%. Sin embargo, como contrapeso, hay que destacar que el empleo temporal sigue cediendo. En julio afectaba a 2.230 personas, y en agosto a solamente 1.140. Y el número de empresas que recurren a los "tiempos parciales" como medida para evitar despidos, pasó de 146 a sólo 64 entre julio y agosto. ABB cambia de piel El grupo tecnológico helvético-sueco ABB anunció el martes (06.09) su Programa de Metas 2006-2009, en el que incluye ajustes clave a nivel organizacional. Concretamente, el objetivo es lograr que la facturación y las utilidades crezcan a un ritmo mínimo del 5% anual durante los próximos cuatro años. Para lograrlo, en lugar de las dos divisiones que tiene actualmente –electrotecnia y automatización-, constituirá cinco áreas de negocio. Al presentar el proyecto, el presidente y consejero delegado de la compañía –una de las 10 empresas más rentables de Suiza-, Fred Kindle, explicó que entre los proyectos está también la deslocalización de su área de robótica de Estados Unidos a China. Y advirtió también que en este esfuerzo por concentrar toda la energía en los mercados emergentes, es posible que reduzcan el número de empleados que tienen en Europa. Cabe recordar que ABB sale apenas de un largo periodo de cuentas frágiles. De hecho, fue apenas en 2004 cuando consiguió regresar a los números negros, luego de un par de años previos de pérdidas. Todos los ajustes previstos comenzarán a partir del 2006. Swiss Life, buen semestre El "apretón de cinturón" que ha vivido la aseguradora helvética Swiss Life se tradujo en utilidades extraordinarias durante el primer semestre del 2005, cuando las utilidades ascendieron a 447 millones de francos suizos. El monto es 30% superior al reportado durante el mismo periodo del 2004, debido a que la empresa vendió primas por un total de 11.600 millones de francos. A juicio de Rolf Dorig, presidente de Swiss Life, la trayectoria positiva de la empresa se explica en el crecimiento que ha tenido en el extranjero. Y agregó que prevén utilidades superiores a los 1.000 millones de francos anuales antes del 2008. A nivel de productos, los seguros empresariales fueron los más rentables (generaron utilidades por 427 millones de francos), es decir, casi 90% de las ganancias totales percibidas. En cambio, los beneficios del área de negocio de los seguros cayeron 4% como resultado de un retroceso en las transacciones realizadas en Suiza, lo que se conjugó con un repunte en las reclamaciones. Ascom dobla ganancias Y el grupo tecnológico helvético, Ascom, ofreció noticias extraordinarias a los mercados. Sus utilidades se duplicaron durante el primer trimestre del 2005, con respecto al mismo periodo del 2004, al sumar 50,6 millones de francos (comparables con los 22,4 millones de francos previos). Lo anterior es resultado de una estrategia aplicada durante todo el 2005 a partir de dos frentes distintos: A) La decisión de concentrarse en sólo dos actividades: producción de localizadores y alarmas para trenes y centrales eléctricas. B) La venta de áreas que no le resultaban del todo rentables, como es el caso de Network Integration Suisse, que cedió a Sunrise. También firmó un acuerdo para transpasar Transport Revenue a Affiliated Computer Services (ACS). Pese a las buenas noticias que ofreció Ascom, cabe destacar que sus estados financieros dejan claro, paradójicamente, que no hubo un repunte importante en su cifra de negocios. De hecho, sus ventas sumaron 513,6 millones de francos suizos durante el primer semestre del año, monto que comparado con los 597 millones de francos del periodo enero-junio del 2004 implica un retroceso del orden del 10%. swissinfo/Andrea Ornelas Datos clave · La tasa de desempleo de agosto ascendió a 3,6%, contra 3,5% de julio. · Hay 2.457 desempleados adicionales. · Para los jóvenes (entre 15 y 24 años), la tasa se ubica en 5,4%. · Swiss Life obtuvo utilidades por 447 millones de francos durante el primer semestre del año, 30% más que hace un año. · Ascom duplicó sus utilidades durante el primer semestre al alcanzar 50,6 millones. Contexto · El grupo tecnológico helvético-sueco ABB anunció el martes (06.09) su Programa de Metas 2006-2009, que implica una reorganización interna que busca incrementar sus utilidades a un ritmo del 5%. · Tras el "apretón de cinturón" que ha vivido la aseguradora helvética Swiss Life en 2005, consiguió finalmente utilidades atractivas y ventas por más de 11.500 millones de francos. . Ascom logró utilidades extraordinarias durante el primer semestre del 2005 tras aplicar una estrategia con dos frentes: concentrarse sólo en la producción de localizadores y alarmas para trenes y centrales eléctricas. Vendió sus divisiones menos rentables como Network Integration Suisse.