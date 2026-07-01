Tratado de Libre Comercio entre Guatemala y Perú entra en vigor este miércoles

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Ciudad de Guatemala, 30 jun (EFE).- El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Guatemala y Perú entrará en vigor este miércoles, con el fin de dinamizar un intercambio comercial que sumó 239 millones de dólares en 2025, informaron fuentes oficiales.

La firma del acta oficial se celebró en la sede del Ministerio de Economía de Guatemala por parte de la ministra Gabriela García, la viceministra Ivannia Ponce y el viceministro de Comercio Exterior del Perú, César Llona Silva, quienes ratificaron el compromiso de consolidar las aduanas y dotar de certeza jurídica a las operaciones logísticas.

«Este esfuerzo conjunto se traduce en una valiosa oportunidad para que las empresas guatemaltecas amplíen su presencia en Sudamérica. Seguiremos trabajando para diversificar mercados, generar mejores condiciones para nuestros empresarios y fortalecer la competitividad», afirmó la ministra García en un comunicado oficial.

Aida Fernández, directora de Crecimiento Exportador de Agexport, explicó que el beneficio estará sujeto «a la clasificación arancelaria específica, el cumplimiento de las reglas de origen y la correcta aplicación de los procedimientos aduaneros», debido a las categorías de desgravación inmediata y sectores excluidos.

De acuerdo con estimaciones de la Unidad de Inteligencia de Mercados de Agexport, el mercado peruano posee un potencial de exportación no explotado de 123 millones de dólares en bienes tangibles —principalmente en alimentos balanceados, jabones y detergentes, y materiales de construcción— y otros 36 millones en servicios como telecomunicaciones e informática.

Asimismo, el director de la junta directiva de Agexport, Javier Castillo, enfatizó que para materializar las ventajas comerciales de este acuerdo se requiere «construir competitividad con una infraestructura vial y logística moderna, puertos y aeropuertos eficientes, aduanas ágiles y energía competitiva».

Actualmente, el 96 % de los envíos guatemaltecos hacia Perú corresponde al sector manufacturero, con productos destacados como aparatos de refrigeración, confitería y plásticos, que gozarán de acceso preferencial inmediato junto con partidas agrícolas como hortalizas, legumbres y frutas frescas.

En contraparte, la oferta exportable peruana que busca consolidarse en puntos de venta locales está liderada por sus denominados «productos bandera», entre los que sobresalen las uvas frescas, mandarinas, arándanos, cítricos, espárragos y café.

El viceministro peruano Llona Silva destacó que este marco normativo no solo robustecerá la cadena de bienes agrícolas de alta calidad, sino que servirá de plataforma para atraer inversión extranjera directa hacia Centroamérica, enfocada en encadenamientos productivos y actividades que generen valor agregado y empleo formal.

De acuerdo con datos oficiales, el comercio general entre ambos países favorece a la nación andina, dado que en 2025 las exportaciones guatemaltecas sumaron 74,1 millones de dólares frente a importaciones desde Perú de 165 millones de dólares. EFE

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