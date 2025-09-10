Travis Kelce, de Chiefs, asume responsabilidad por la lesión de Xavier Worthy en Brasil

Redacción Deportes, 10 sep (EFE).- Travis Kelce, ala cerrada de los Kansas City Chiefs, asumió este miércoles su responsabilidad por provocar la lesión de su compañero Xavier Worthy en el juego de la semana 1 de la temporada de la NFL en el que su equipo cayó ante Los Angeles Chargers en São Paulo, Brasil.

«Se supone que debo correr mi ruta en profundidad para Worthy. Así que es frustrante para mí. Estaba intentando preparar el terreno para que se colocara en posición, pero todo sucedió muy rápido. Ahora tengo que mejorar. Llevo 13 años en esta liga. No hay excusa para chocar con mis compañeros de esa manera», reconoció el novio de Taylor Swift.

Travis, veterano de 35 años, aceptó su falla durante el podcast ‘New Heights’ que transmite junto a su hermano Jason Kelce, exestrella de los Philadelphia Eagles.

La acción en la que el ala cerrada de los Chiefs lesionó a Worthy, de 22 años, fue en la primera serie ofensiva de Kansas City.

Ocurrió en una jugada en la que ambos elementos debían correr una ruta cruzada para separarse de las coberturas de los defensivos de Chargers y ser objetivos viables para Patrick Mahomes.

El problema es que Worthy, quien pesa 78 kilogramos, se estrelló con Travis, de 113 kilos de peso, y quedó tendido en el campo con una lesión en el hombro que lo dejó fuera por el resto del juego y en duda para los siguientes partidos, un incidente en el que Kelce aceptó su culpa.

«Choqué con uno de mis chicos y lo saqué del juego. Literalmente, lo saqué del campo. Esa es una de las partes más frustrantes; es difícil recuperar la energía sabiendo que acabas de lesionar a alguien», subrayó el campeón en los Super Bowls LIV, LVII y LVIII.

El ala cerrada detalló que el tiempo de recuperación de Xavier Worthy es lo que más le preocupa.

«No estoy seguro de su estado de salud, espero que lo recuperemos lo antes posible porque significa mucho para este equipo. Es un chico que trabaja muy duro, su juego mejora cada partido y sé que va a arrasar en la liga cuando regrese al campo», concluyó Kelce.

Más temprano este miércoles, Andy Reid, entrenador de los Kansas City Chiefs, anunció que la lesión de Worthy no requerirá cirugía; esperan que regrese a la actividad en al menos cuatro semanas.

En la semana 2 de la temporada los Chiefs recibirán el próximo domingo a los campeones Philadelphia Eagles, equipo que los venció en el Super Bowl LIX de febrero pasado. EFE

