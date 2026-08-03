Trece muertos en un atentado suicida durante una manifestación en Pakistán

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Un atentado suicida en una zona muy transitada cerca de una comisaría durante una manifestación en el norte de Pakistán causó 13 muertos y 22 heridos, informó la policía este domingo.

«El atacante (…) activó su cinturón cargado de explosivos» en un cruce muy concurrido cerca de una comisaría de Swat durante una protesta de la sociedad civil, declaró a la AFP el subinspector de la policía local Fida Husain.

«Un terrorista suicida intentó entrar en la comisaría (…) pero fue detenido por la policía en la entrada principal», explicó.

«Trece personas, entre ellas ocho policías, han muerto», precisó.

Añadió que 22 personas resultaron heridas y otro cuerpo, posiblemente el del autor del ataque, fue trasladado al hospital.

El atentado tuvo lugar en la provincia fronteriza de Jaiber Pastunjuá, en el norte de Pakistán, donde las autoridades luchan contra una creciente insurgencia del Movimiento de los Talibanes Pakistaníes (Tehrik-i-Taliban Pakistan, TTP).

Por el momento ningún grupo reivindicó la autoría del atentado.

En la capital provincial, Peshawar, la explosión de una bomba de fabricación casera causó cuatro heridos, todos ellos policías, anunció el domingo el jefe de las fuerzas de seguridad locales a la AFP.

El TTP se atribuyó el ataque.

Pakistán relaciona el aumento de los ataques en esta provincia y en la de Baluchistán (fronteriza con Afganistán e Irán) con la actividad de combatientes provenientes del territorio afgano.

El gobierno talibán en Kabul niega estar implicado en estos ataques.

Las acusaciones han desatado un conflicto armado entre los países vecinos.

Pakistán ha llevado a cabo mortíferos ataques aéreos que, según afirma, tienen como objetivo a combatientes en territorio afgano.

El gobierno talibán y la ONU informaron de decenas de civiles muertos en los últimos ataques pakistaníes en el este de Afganistán en junio.

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