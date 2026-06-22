Trece muertos en una explosión en una planta de gas en Catar

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Trece personas, de nacionalidad india y pakistaní, murieron y otras 66 resultaron heridas en una explosión en un complejo de gas en Catar, informó este lunes el ministro catarí de Energía, Saad al Kaabi.

La explosión ocurrió el domingo por la noche en la zona de Ras Laffan, que alberga el mayor centro mundial de producción de gas natural licuado (GNL).

Se trata de un «accidente y no de un sabotaje o de un acto hostil», aclaró el ministro.

Las instalaciones no funcionaban desde diciembre por mantenimiento y llevaba solo dos días en servicio antes de la explosión, agregaron las autoridades.

«No afectará para nada nuestras exportaciones hacia el resto del mundo», añadió el ministro en rueda de prensa.

Un periodista de la AFP que se encontraba a una veintena de kilómetros del sitio vio durante la noche llamas iluminar el cielo y una columna de humo.

El complejo de Ras Laffan ha sufrido daños durante los ataques de Irán contra sus vecinos del Golfo en represalia por la ofensiva israelo-estadounidense.

Según QatarEnergy, la instalación de Barzan tiene una capacidad de producción de 1.400 millones de pies cúbicos estándar de gas comercializable por día. Se destinan a abastecer centrales eléctricas, plantas desalinizadoras e industrias locales.

También dispone de una capacidad de producción de etano, condensados, gas licuado de petróleo y azufre destinados a los mercados locales y a la exportación.

Es propiedad en un 93% de QatarEnergy y en un 7% de la compañía estadounidense ExxonMobil, según el sitio web de la empresa norteamericana.

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