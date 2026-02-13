Trece muertos y nueve heridos en el choque de un autobús y un camión en Pakistán

2 minutos

Islamabad, 13 de feb (EFE).- Al menos trece personas murieron y otras nueve resultaron heridas este viernes cuando un autobús colisionó con un camión cisterna en una autopista a las afueras de la ciudad portuaria de Karachi, en el sur de Pakistán, informó la policía.

«En el accidente han muerto trece personas y otras nueve han resultado heridas», confirmó a EFE un oficial de policía de Karachi, Raza Khan.

El policía aclaró que el camión cisterna se dirigía a Karachi cuando chocó con el autobús que iba hacia Sanghar y venía por el carril contrario.

El ministro del Interior de la provincia de Sindh, Zia-ul-Hasan Lanjar, expresó en un comunicado su «profundo pesar y dolor» por el incidente y dio el pésame a las familias de las víctimas.

«He ordenado que se proporcione a los heridos las mejores y más inmediatas instalaciones médicas posibles, y he instruido a las autoridades pertinentes para que agilicen aún más las actividades de auxilio», añadió en la declaración.

El comunicado señalaba que un fuerte contingente de la policía local se encontraba en el lugar de los hechos y que la situación estaba bajo control.

El ministro principal de Sindh, Murad Ali Shah, también expresó su pesar y ordenó una investigación para determinar la causa del accidente. En un comunicado, prometió que se tomarán medidas contra los responsables y ordenó la aplicación estricta de las leyes de tráfico para la protección de los ciudadanos.

Los accidentes de tráfico mortales ocurren con frecuencia en Pakistán y entre las principales causas figuran el exceso de velocidad, los adelantamientos peligrosos y el incumplimiento de las normas de tráfico. EFE

aa-mtv/psh