Treinta muertos por inundaciones en el sur de Etiopía

afp_tickers

1 minuto

Treinta personas murieron en inundaciones y corrimientos de tierra en el sur de Etiopía, indicó la administración de la zona de Gamo, situada en una montañosa región agrícola vulnerable a los efectos del cambio climático.

El gobierno de la zona expresó en Facebook su «profunda tristeza por la pérdida de 30 vidas humanas causada por las fuertes lluvias que cayeron en diferentes partes de nuestra zona, sobre todo en las tierras altas, debido a los deslizamientos de tierras y las inundaciones».

En plena temporada de lluvias, África del Este registró precipitaciones torrenciales que causaron graves inundaciones en los últimos días.

En la vecina Kenia, al menos 49 personas murieron por las lluvias caídas en la capital, Nairobi, y en otras regiones el viernes pasado, dijeron las fuerzas de seguridad.

Muchos estudios científicos han destacado la frecuencia de los periodos extremadamente húmedos o secos en África del Este en las dos últimas décadas.

Los científicos alertan desde hace tiempo de que el cambio climático, originado por la actividad humana, aumenta la probabilidad, la duración y la gravedad de los fenómenos meteorológicos extremos, como las lluvias torrenciales.

Gamo se encuentra en la región Sur de Etiopía, una zona densamente poblada conocida por su producción de frutas, sobre todo bananas.

str-jcp/cpy/jvb/meb