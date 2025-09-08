The Swiss voice in the world since 1935

Tren arrolla autobús y deja ocho muertos en el central estado de México

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Ciudad de México, 8 sep (EFE).- Al menos ocho muertos y más de 40 lesionados dejó un accidente ocurrido la mañana de este lunes en una carretera del central estado de México, luego de que un ferrocarril impactó a un autobús de pasajeros de doble piso, informaron autoridades de Protección Civil estatales.

En redes sociales, la dependencia explicó que el accidente ocurrió en la carretera federal Atlacomulco–Maravatío (zona industrial), cuando el ferrocarril impactó al autobús de la línea Herradura de Plata.

“De manera preliminar se reportan 8 personas fallecidas y 45 lesionadas, atendidas por los cuerpos de emergencia y trasladadas al Hospital General de Atlacomulco”, precisó Protección Civil en un comunicado.

Aseguró que en el lugar trabajan la Coordinación General de Protección Civil, SUEM, Cruz Roja, Policía Estatal, Guardia Nacional, Fiscalía mexiquense, así como Protección Civil Municipal de Jocotitlán y San Felipe del Progreso, además de corporaciones de apoyo de la región.

En redes sociales, circuló un video en el que se puede ver a varias personas que intentan ayudar a salir por el techo del autobús a los pasajeros atrapados, mientras que otros más se encuentran en el suelo. EFE

csr/gad

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR