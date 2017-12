Derechos de autor

Tren bioceánico: Bolivia interesada en asesoramiento suizo Félix Espinoza R., La Paz 14 de noviembre de 2017 - 11:00 Los presidentes de Suiza y Bolivia tienen previsto firmar el 14 de diciembre, en Berna, un Memorándum de Entendimiento que concrete asesoramiento técnico e inversión privada en un gran proyecto ferroviario que reunirá a cinco países sudamericanos y conectará los océanos Pacífico y Atlántico. “Necesitamos aplicar tecnologías modernas para atravesar la cordillera desde Bolivia hacia Perú y bajar (unos 3 000 m de altitud) al nivel del mar”, señala el ministro boliviano de Obras Públicas, Milton Claros, refiriéndose al reconocido prestigio de Suiza en la materia. Suiza, como lo subraya el embajador helvético en Bolivia, Roger Denzer, tiene mucha experiencia en trenes de alta tecnología, capaces de transportar pasajeros y carga en diferentes zonas geográficas. Sin salida propia al mar desde la Guerra del Pacífico (1879-1883), Bolivia quiere subsanar esa carencia con un tren bioceánico que recorra 3 755 km transportando carga y pasajeros entre los puertos de Santos (Brasil) e Ilo (Perú). La posibilidad de que ese camino alternativo mueva por el riel 20 millones de toneladas de carga y 6 millones de pasajeros por año ahorraría más de 15 días en la ruta de y hacia el mercado asiático, sobre todo a China. El enorme reto implica renovar, modernizar las redes existentes y construir nuevos tramos. “Como país sin acceso directo al mar, Suiza sabe muy bien de la importancia de los canales de transporte para el comercio y el turismo”, precisa Denzer refiriéndose al túnel del Gotardo como nexo de unión entre el norte y el sur de Europa. Es con esa perspectiva que la industria helvética y la embajada de Suiza en Bolivia han participado en algunos eventos y mesas de trabajo relacionados con el ambicioso proyecto que, más allá del tema comercial, “es uno de los más ricos en cuanto al intercambio cultural” y favorecerá la integración regional enfatiza. Sustento social, económico y medioambiental El proyecto sugerido en 2013 por el presidente Evo Morales en su visita a China “tiene varias aristas, porque engloba aspectos de infraestructura, financiamiento y estrategia entre países”, explica el ministro Claros sobre el carácter multimodal establecido en el estudio de factibilidad. Declarado Proyecto Estratégico de la Región por UNASUR y MERCOSUR, comenzó con Bolivia, Perú y Brasil, a los que se han sumado Uruguay y Paraguay, además de la probable participación de Argentina. A juicio del ministro, el Corredor Ferroviario Bioceánico evitaría en gran medida los retrasos –de hasta cinco o diez días– en el paso de los barcos por el Canal de Panamá o por la ruta del sur. Este hecho agilizaría el curso de las exportaciones de Brasil a China, y del algodón a Bolivia, Ecuador y Colombia. El transporte de ganado vacuno, semillas y productos de Paraguay y Uruguay y la circulación anual de seis millones de personas permiten calcular un costo-rendimiento futuro favorable. Más aún, dado que China es el mayor exportador de productos a nivel mundial, el uso del corredor ferroviario bioceánico incidiría también en el intercambio comercial con Europa y África, añade el ministro. Costo y perspectivas de financiamiento La rehabilitación de los 3 000 km existentes y la construcción de los 600 km nuevos costaría algo más de 14 000 millones de dólares. “Esta rehabilitación y construcción nueva no es factible de manera armónica si no tenemos dos ejes portuarios (‘hubs’) en Ilo (Perú) y Santos (Brasil)” recalca el ministro Claros, sin descartar que la suma podría variar en función del estudio de ingeniería al detalle. El modelo de financiamiento es de asociación público-privada, es decir, de inversión abierta a todos. China, Alemania, Suiza y los propios países de la región han manifestado interés en hacerlo. “Los resultados que tenemos son positivos, va a existir ganancia interesante que nos permitirá repartir y distribuir la ganancia”, concluye optimista el ministro Milton Claros. En cualquier caso, Bolivia está interesada en obtener asesoramiento técnico e inversión de la empresa privada suiza para el futuro Tren Bioceánico que circulará a 100 km/hora transportando carga y a 160km/hora con pasajeros. Corredor Ferroviario Bioceánico El proyecto ncara gradualmente estudios de trazado para establecer costos de construcción y operación. Perspectiva comercial para ver la demanda de pasajeros y carga. Estudio estratégico en los ámbitos legal, técnico, económico, y una evaluación sobre el impacto medioambiental. La Red Andina occidental con 2 276 km de riel y la Red Oriental de Los Llanos con 1 246 km constituyen el sistema ferroviario de Bolivia. La actual construcción del tramo Montero a Bulo Bulo (140 km) conecta con Brasil y Argentina. Suiza tiene uno de los sistemas de transporte público más grandes y eficientes del mundo. Goza de bastante experiencia operando en terrenos planos y montañas, incluyendo túneles. El gobierno de Bolivia ya contrató un consorcio suizo español para ejecutar en 2017 el proyecto Tren Metropolitano. La ministra de Transportes y Comunicaciones y actual presidenta de Suiza, Doris Leuthard y el presidente de Bolivia, Evo Morales, se entrevistarán en Berna, el 14 de diciembre, y prevén firmar un Memorándum de Entendimiento en relación con el gigantesco proyecto. Además de Suiza, el Banco Interamericano de Desarrollo, China, Alemania, Brasil y otros países muestran interés en invertir para la concreción del proyecto que es importante para integración regional y la comunicación internacional. Si los diseños definitivos guardan los cronogramas previstos, el Corredor Central Ferroviario Bioceánico podría ser realidad en 2024.