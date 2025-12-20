Tren Interoceánico choca con un tráiler en el sur de México sin dejar víctimas

Ciudad de México, 20 dic (EFE).- El Ferrocarril Interoceánico de México informó este sábado que en el municipio de Pichucalco en el estado mexicano de Chiapas, un tráiler se atravesó al paso del tren con 148 pasajeros, el cual cubría la ruta Coatzacoalcos-Pakal Ná, lo que provocó una coalición que no dejó víctimas.

En un comunicado publicado en redes sociales, el Ferrocarril Interoceánico informó que el impacto ocurrió a las 9:55 horas local (15:55 GMT) y que “ninguno de los 148 pasajeros que viajaban en el tren ni la tripulación reportan algún tipo de lesiones, y no se reportan pérdidas humanas”.

“Derivado del incidente, la máquina del tren resultó dañada”, señaló el informe tras explicar que derivado de ello se implementó de manera inmediata el plan de contingencia, “que consiste en el envío de otro tren, así como de autobuses para trasladar a los pasajeros a sus destinos”.

La obra del sureste del país -inaugurada en una primera etapa por el expresidente de México Andrés Manuel López Obrador (2018-2024)- reiteró su «compromiso con la seguridad y la operación responsable de nuestros ferrocarriles, como proyecto estratégico para el desarrollo de las comunidades” de esta región y del resto del país. EFE

