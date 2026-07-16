Tren Interoceánico sufre otro descarrilamiento en estado mexicano de Oaxaca sin lesionados

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Ciudad de México, 15 jul (EFE).- El Tren Interoceánico de carga sufrió un descarrilamiento durante la madrugada del martes en el tramo de la Línea Z en el municipio de Asunción Ixtaltepec, estado de Oaxaca, sur de México, informó este miércoles la Secretaría de Marina (Semar), a cargo de ese empresa estatal.

La dependencia indicó, en un comunicado, que en el accidente no se reportaron personas lesionados, ni afectaciones y agregó de inmediato se activaron los protocolos de seguridad para el retirar la locomotora y los vagones de carga dañados y la liberar la vía.

«El ferrocarril del Istmo de Tehuantepec realiza la revisión técnica correspondiente para determinar las causas, la operación continua con normalidad», indicó la Semar.

De acuerdo con reportes, el evento ocurrió en la misma zona donde, en diciembre del año pasado, se registró un accidente que dejó 14 personas fallecidas y 98 personas lesionados.

La Semar explicó que el accidente involucró dos unidades articuladas de un tren de carga, integradas por dos carros cada una.

Debido al accidente de diciembre pasado, el servicio de pasajeros del Tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT ) está suspendido.

El pasado 22 de abril una jueza cerró el caso penal por el descarrilamiento del Tren Interoceánico y ordenó la liberación inmediata de dos de los tres trabajadores procesados.

La decisión tomada en audiencia fue resultado de acuerdos para reparar el daño a las víctimas, alcanzados entre los familiares y la empresa estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, a cargo de la Semar.

El cierre del caso ocurrió después de que la Fiscalía General de la República (FGR) informara, el 8 de abril, que 145 víctimas, entre ellas 114 adultos y 31 menores, aceptaron acuerdos reparatorios con la empresa estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.

En ese informe final, la FGR atribuyó el accidente al exceso de velocidad y a la negligencia de la tripulación, y responsabilizó penalmente al maquinista, al conductor y al jefe de despacho.

También descartó fallas en la infraestructura ferroviaria, al asegurar que la vía, durmientes, fijaciones y balasto cumplían con la norma, y que no procedía acción penal contra la Secretaría de Marina por la construcción u operación de la obra.

El caso golpeó a uno de los proyectos ferroviarios prioritarios del Gobierno mexicano en el sur-sureste del país, impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y que busca ser una alternativa al canal de Panamá, al conectar el océano Pacifico con el Atlántico por la parte más estrecha del territorio mexicano. EFE

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