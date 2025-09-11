Trenes que llegaron a Lima desde EE.UU. están «en estado ruinoso», señala ministerio

3 minutos

Lima, 10 sep (EFE).- El Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú (MTC) informó este miércoles de que los vagones y locomotoras desechados por la empresa estadounidense Caltrain que la Municipalidad de Lima recibió en los últimos meses para instalar un tren de cercanías están «en estado ruinoso».

Especialistas del MTC presentaron a la prensa el informe de una consultoría sobre el estado de los trenes que se realizó en marzo pasado a pedido de la propia municipalidad, que concluyó que los trenes «tenían una alta criticidad y requerían, solo en repuestos, reparaciones y sin contar mano de obra calificada, cerca de dos millones de dólares».

La empresa consultora Rail Electrical Service señaló en su informe, que costó 100.000 dólares, que, al menos, tres locomotoras requerían una reconstrucción completa y varios vagones presentaban «daños no reparables».

Añadió que el material rodante, que llegó a Lima en medio de un gran despliegue mediático del alcalde limeño, el ultraconservador Rafael López Aliaga, presentaba fugas de aceite, agua y otros problemas de drenaje.

«El informe subraya la existencia de motores bloqueados, fallas en el turbo, contaminación interna, ausencia de puertas y ventanas y aire acondicionado deteriorado, entre otras degradaciones como pisos y cables cortados», remarcó el MTC.

Al respecto, el jefe del gabinete de asesores del ministerio, Alberto Rojas, anunció que el MTC enviará cartas a la Contraloría General de la República (tribunal de cuentas), al Congreso, al Ministerio Público y a otras autoridades «para que puedan determinar las responsabilidades que hubiera en el ámbito administrativo y penal».

Rojas señaló que el próximo viernes se retomarán las reuniones de una mesa técnica que se ha convocado para revisar nuevamente las conclusiones del informe y que se evaluarán alternativas para no afectar a los eventuales usuarios de una conexión ferroviaria entre Lima y el distrito de Chosica.

Los trenes se mantienen temporalmente almacenados en un parque de Lima mientras el alcalde de la ciudad, quien figura como uno de los precandidatos a las elecciones presidenciales peruanas del próximo año, insiste en que el Gobierno debe permitir que se ponga en marcha, a pesar de no contar con los estudios técnicos requeridos.

El proyecto contempla establecer un tren de cercanías desde el centro de la ciudad hasta Chosica, en el extremo este de la capital, y posteriormente con el puerto del Callao, a través de la única vía férrea que atraviesa Lima, que en la actualidad es usada por trenes de carga con minerales procedentes de la cordillera de los Andes.

Los trenes, que fueron construidos entre 1985 y 1987, estuvieron a servicios de Caltrain hasta finales de 2024, cuando la empresa los retiró para sustituirlos por modernas locomotoras eléctricas con cero emisiones de gases de efecto invernadero.

Su llegada ha enfrentado a López Aliaga con el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, quien afirmó que las obras para implementar un servicio de pasajeros requerirían de unos cuatro años. EFE

dub/alf