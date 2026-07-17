Tres años de cárcel para la madre del asesino de joven inglés por ocultar el arma homicida

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Londres, 17 jul (EFE).- La madre del joven encarcelado por el asesinato del británico de 18 años Henry Nowak el pasado mes de diciembre en Southampton, en el sur de Inglaterra, fue sentenciada este viernes a tres años de prisión por haber ayudado a su hijo a ocultar el arma homicida.

Kiran Kaur, de 53 años, fue condenada hoy por encubrimiento tras llevarse de vuelta a su casa familiar el kirpán (daga ceremonial de la religión sij) de 21 centímetros que su hijo, Vickrum Digwa, de 23, había utilizado para apuñalar a Nowak el 3 de diciembre de 2025.

En junio, Digwa fue sentenciado a cadena perpetua con una pena mínima de 21 años por asesinar a Nowak y por portar un arma blanca.

En una vista anterior en mayo, tanto la madre como el hijo fueron declarados culpables de estos delitos por un jurado popular.

Al dictar sentencia contra Kaur, el juez William Mousley, del Tribunal de la Corona de Southampton, dijo que si hubiera sido un progenitor responsable, «habría reprendido a su hijo por sus acciones y lo habría animado a hacer lo correcto».

«En lugar de eso, usted se llevó el cuchillo a casa y lo puso junto a una colección más grande de armas ceremoniales y de otro tipo en la habitación de su hijo. Eso habría ayudado a ocultar para qué se había utilizado», afirmó el magistrado.

El asesinato de Nowak a manos de Digwa, de religión sij, así como la actitud pasiva de la policía en el caso desencadenaron a principios de junio una enorme polémica y una oleada de violencia en el Reino Unido alentada por el supuesto «sesgo racista, anti-blanco» de los agentes.

Cuando las autoridades llegaron al lugar del crimen, Digwa acusó falsamente a Nowak de haberle proferido insultos racistas, lo que provocó que la policía arrestase al joven británico pese a que este se encontraba herido en el suelo y asegurando que no podía respirar, según revelaron imágenes de las cámaras corporales de los agentes.

De acuerdo con el fiscal Nicholas Lobbenberg, el papel de Kaur fue «crucial» para retirar el arma homicida justo cuando la policía llegó al lugar de los hechos y «dificultó» la labor de las autoridades.

«Ella optó por no revelar lo que había hecho. La ausencia de esa arma provocó que Henry muriera aterrorizado, solo y sin que nadie le creyera. Sus acciones contribuyeron a ello», afirmó. EFE

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