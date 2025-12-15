Tres años de prisión para un hombre por abusar de una mujer en un comercio de Ecuador

Quito, 15 dic (EFE).- Un juez de Ecuador condenó a tres años de cárcel a Steven H. por el delito de abuso sexual contra una mujer, un suceso ocurrido en el interior de un local comercial en la ciudad costera de Manta, que hace parte de la provincia de Manabí.

Según informó la Fiscalía, los hechos ocurrieron la tarde del 18 de septiembre de 2025 en un comercio del sector Tarqui, en Manta.

Tras la agresión, la víctima, de 24 años, solicitó ayuda al guardia de seguridad del establecimiento, quien se puso en contacto con la Policía Nacional.

Poco después de cometer el delito, los agentes consiguieron detener al agresor en las inmediaciones del lugar. El ahora condenado cumple prisión preventiva desde su arresto.

En la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía presentó pruebas como la pericia psicológica y de entorno social, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, el testimonio anticipado de la víctima receptado en cámara de Gesell y la extracción y materialización de los videos de las cámaras de seguridad del establecimiento.

El importe de la multa y de la reparación integral serán comunicados por la justicia en la sentencia escrita del caso, según informó el Ministerio Público. EFE

