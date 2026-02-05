Tres años tras el sismo que mató a 53.000 personas, Turquía aún reconstruye casas y calles

Estambul, 5 feb (EFE).- Tres años después del terremoto que devastó una enorme región del sureste de Turquía, causando más de 53.000 muertos, la reconstrucción de las ciudades afectadas ha sido en gran parte completada, aunque aún queda mucho por hacer en la más destruida, Antakya, cerca de la frontera siria.

Hasta la fecha se ha completado la construcción de 455.000 apartamentos o locales, destacó este jueves el ministro de Urbanismo y Medio Ambiente, Murat Kurum, en una rueda de prensa en Antakya.

«Hemos trabajado con velocidad extrema, edificando 23 apartamentos por hora, 550 al día», declaró el titular, citado por la agencia Anadolu.

Los sismos ocurridos el 6 de febrero de 2023, de magnitud 7,7, 6,5 y 7,6, afectaron a 11 provincias y destruyeron de forma parcial o completa unos 60.000 edificios, correspondientes a 676.000 viviendas y 115.000 locales comerciales, de acuerdo con un reciente informe de la Presidencia turca.

De las 455.000 unidades reconstruidas, 368.000 son apartamentos urbanos, 65.000 casas de pueblo y 22.000 locales comerciales, apunta el citado documento.

En algunas provincias menos damnificadas, el número de viviendas construidas y ya entregadas a los afectados alcanza o incluso supera el de apartamentos derribados durante el temblor o los trabajos de desescombro, como es el caso de Adiyaman (43.000 unidades) o Gaziantep (31.000).

Distinta es la situación en Kahramanmaras, la ciudad más cercana al epicentro de los sismos, donde se estima que se derrumbaron 75.000 viviendas y 15.000 locales comerciales, además de cuantiosos daños en municipios rurales, donde algunos pueblos quedaron casi totalmente destrozados.

En esta provincia se han entregado por ahora 74.000 llaves, entre 52.000 viviendas, 16.000 casas de pueblo y 6.000 locales comerciales.

Aún mucho más lenta va la reconstrucción en Antakya, la histórica Antioquía, la ciudad más dañada de todas, al estar construida en suelo de aluvión directamente encima de la falla tectónica, si bien más alejada del epicentro.

Algo más de 200.000 apartamentos o locales quedaron inutilizados en esta provincia mediterránea de 1,5 millones de habitantes, en la que se contabilizó también la mitad de los 53.000 muertos del terremoto.

Por ahora, en esta provincia se han entregado 153.000 llaves, entre 133.00 viviendas, 13.000 casas de pueblo y 7.000 locales, pero el histórico centro de Antakya está aún muy lejos de ser recuperado: por su aspecto parecería incluso que recién se ha concluido la fase de desescombro.

Una única calle del casco antiguo ha sido restaurada, pero no está habituada aún, y se ha reparado una mezquita del siglo XIX, mientras sigue enteramente en ruinas otra mezquita del siglo XIII, así como la gran iglesia ortodoxa de la ciudad.

En la ribera derecha del río Orontes, donde se ubicaba la parte moderna de Antakya, igualmente destruida hasta los fundamentos, la construcción ya ha avanzado mucho y gran parte de las calles aparecen reconstituidas, si bien aún no habitadas.

El extenso casco histórico, que el Ministerio de Cultura y Turismo quiere reedificar fiel a su aspecto antiguo, utilizando incluso, cuando es posible, las mismas piedras, probablemente seguirá siendo aún durante años una ciudad fantasma. EFE

