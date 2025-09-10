The Swiss voice in the world since 1935

Tres adolescentes heridos tras un tiroteo en una preparatoria en Denver (EE.UU.)

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Miami, 10 sep (EFE).- Al menos tres adolescentes quedaron heridos este miércoles tras un tiroteo en una preparatoria en la zona metropolitana de Denver, la capital de Colorado (EE.UU.), incluyendo dos estudiantes, mientras las autoridades estadounidenses aún no reportan si el atacante está detenido ni cuántos tiradores eran.

La Oficina del Alguacil del Condado de Jefferson confirmó que hay al menos dos estudiantes heridos de la preparatoria Evergreen High School, que está a menos de 50 kilómetros al suroeste de Denver, donde el Hospital St. Anthony’s informó a los medios locales de un tercer adolescente herido, del que no reveló detalles.

Las autoridades reportaron la alerta del tiroteo cerca de las 12:40 hora local (18:40 GMT) y pidieron no ir aL lugar por el peligro, pese a que todavía no está claro el motivo de la balacera. EFE

ppc/cpy

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR