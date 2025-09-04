Tres adultos mayores mueren por desnutrición en la Franja de Gaza

2 minutos

Jerusalén, 4 ago (EFE).- Tres gazatíes adultos mayores murieron por causas relacionadas con el hambre y la desnutrición en la Franja de Gaza el miércoles, según el registro de los hospitales difundido este jueves por el Ministerio de Sanidad del enclave, que recoge cifras del día anterior.

Las tres personas tenían más de 60 años, según precisó Sanidad a EFE. Con estas últimas víctimas, el número total de fallecidos por hambre en la asediada Franja asciende a 370, de los cuales 131, casi la mitad de los casos, eran niños.

Las muertes por desnutrición en Gaza han incrementado desde julio, después de meses de bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria impuesto por Israel.

En agosto, un informe internacional avalado por la ONU confirmó la existencia de una hambruna en la gobernación de Gaza, donde se encuentra la capital del enclave, la ciudad de Gaza. Desde entonces, 92 personas han muerto de hambre, entre ellas 16 niños, según los registros sanitarios.

A pesar de la implementación de Israel de «pausas humanitarias» en ciertas rutas para permitir la entrada de camiones con ayuda, las autoridades locales y organizaciones internacionales denuncian que la entrada de suministros es limitada y el reparto ineficaz.

Este jueves, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) denunció en su cuenta de la red social X que su equipo en Gaza no ha sido capaz de introducir ningún tipo de ayuda al enclave en seis meses.

Israel ha vetado a la UNRWA, a la que ha acusado reiteradamente sin ofrecer pruebas de ser una tapadera de Hamás, e impide a sus funcionarios tener contacto con miembros de la agencia.EFE

erv/jdg/jlp