Tres agentes de la fuerza multinacional en Haití resultan heridos al enfrentarse a bandas

3 minutos

Puerto Príncipe, 7 ago (EFE).- Tres agentes de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) en Haití resultaron «levemente heridos» este jueves durante enfrentamientos sangrientos con bandidos armados en Kenscoff, en la parte alta de la capital.

«Los agentes heridos fueron atendidos en el hospital Aspen de nivel 2 y luego dados de alta», informó la misión en un comunicado.

Los hechos se produjeron alrededor de las 02.00 hora local (06.00 GMT), cuando las fuerzas multinacionales respondieron a las llamadas de socorro de los habitantes de Kenscoff, que alertaban de un inminente ataque de bandas armadas.

Durante su intervención, dos vehículos blindados de la MSS cayeron en zanjas excavadas deliberadamente por las bandas, según el comunicado, que afirmó que, a pesar de los ataques con cócteles molotov, sus agentes «mantuvieron valientemente su posición».

La MMS aseguró que ha infligido «graves pérdidas a los asaltantes», varios de los cuales huyeron gravemente heridos, al término de este ataque repelido, en el que al menos dos vehículos blindados de las fuerzas multinacionales fueron incendiados por los delincuentes.

«Las operaciones selectivas continuarán hasta que todos los líderes de las bandas sean detenidos o se entreguen para responder por sus actos ante la justicia», aseguró la MSS en su comunicado, en el que reafirmó su compromiso de restablecer la normalidad en Haití en colaboración con las fuerzas policiales sobre el terreno.

Ataques previos a la transición del consejo presidencial

La institución ha informado de que este ataque se ha producido en previsión del cambio de responsable del Consejo Presidencial de Transición (CPT) este jueves, fecha en la que grupos armados habían planeado perturbar la estabilidad nacional y hacer ingobernable el país.

Sin embargo, «sus intentos se han visto frustrados gracias a patrullas coordinadas realizadas día y noche y a una fuerte presencia de seguridad en Kenscoff, Furcy, en el centro de Puerto Príncipe, alrededor del Palacio Nacional, la Academia de Policía y la embajada de Estados Unidos, así como en Petite Riviere de l’Artibonite, Liancourt y Pont Sonde», se lee en el comunicado.

Se siguen llevando a cabo operaciones conjuntas y patrullas de visibilidad reforzada en las zonas de alto riesgo, en particular en las designadas como zonas rojas en Puerto Príncipe y en la región de Artibonite.

Durante la noche de ayer se escucharon fuertes detonaciones en varias zonas de la región metropolitana de la capital, lo que provocó el pánico entre la población civil.

La situación de Haití se ha ido deteriorando por el avance de las sanguinarias bandas armadas, que controlan alrededor del 90 % de la capital, Puerto Príncipe.

Al menos 1.520 personas fueron asesinadas y 609 resultaron heridas durante el segundo trimestre del año en Haití, principalmente en la zona metropolitana de Puerto Príncipe y en su mayoría por bandas criminales, según un informe publicado recientemente por la Oficina Integrada de la ONU en el país (Binhu, por su sigla en francés), que calificó de «extremadamente preocupante» la situación de los derechos humanos en la isla.EFE

mm/mf/adl/rod