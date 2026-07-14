Tres apagones nacionales en una semana: La crisis energética en Cuba se agudiza

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La Habana, 14 jul (EFE).- Cuba sumó en una semana tres apagones nacionales con el reportado este martes, y en lo que va de 2026, han sido cinco los cortes generales en la isla, una situación que tienen sus causas en un factor estructural, un sistema energético profundamente obsoleto, y un elemento coyuntural, el bloqueo petrolero de EE.UU.

La isla se encuentra sumida en una profunda crisis energética desde mediados de 2024, marcada por la obsolescencia de las termoeléctricas, con décadas de explotación y sin las inversiones precisas, que ocasiona que la mayor parte de esas unidades de generación del país, sufran habituales averías.

A esa situación se añadió en enero pasado el bloqueo petrolero impuesto por EE.UU. que detuvo los envíos de petróleo desde Venezuela a Cuba, tras el arresto de Nicolás Maduro, y el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con aranceles a aquellos países que le suministraran crudo, en un intento de recrudecer el asedio sobre la isla.

El presidente cubano Miguel, Díaz-Canel, denunció la pasada semana tras uno de los apagones generales del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) que la isla permanece “sin combustible para energizar plantas», lo que provoca que se prolonguen los apagones nacionales.

Tres apagones en una semana

6 de julio de 2026

Cuba sufrió el pasado 6 de julio un apagón nacional por una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). La compañía estatal Unión Eléctrica (UNE), informó entonces en sus redes sociales que se investigaban las causas, que hasta la fecha no han sido informadas.

El director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Lázaro Guerra, explicó a la televisión estatal que 24 horas después de esa desconexión, la capacidad de generación con la que operaba el SEN era «limitada». Finalmente, el SEN se restableció el miércoles 8; pero en esa jornada los prolongados apagones afectaron al 66 % del país en el horario el de mayor demanda (tarde-noche).

10 de julio de 2026

El segundo colapso del SEN en la misma semana ocurrió el viernes 10 debido a un fallo en la línea de 220 kilovatios de las ciudades de Santa Clara a Sancti Spíritus (centro), lo que «provocó la división del SEN, la salida de varias unidades térmicas y una oscilación en los parámetros del Sistema», refirió el Minem.

Sobre las causas de esa caída del SEN, Guerra, explicó que la salida de operaciones de varias unidades generadoras se debió «básicamente fue consecuencia de tormentas eléctricas». Este domingo, tras casi 40 horas del apagón general, el sistema de Cuba quedó interconectado.

14 de julio de 2026

El SEN registró una nueva desconexión total a las 11:05 hora local (15:05 GMT) de hoy, la quinta reportada en lo que va de 2026, causada por la salida de la Unidad de generación Felton 1, ubicada en la provincia oriental de Holguín (estede Cuba) lo que «provocó una oscilación en los parámetros del sistema con un cambio brusco de la frecuencia», informó la UNE.

Guerra señaló en la televisión nacional «se trabajaba para llegar con energía a las termoeléctricas del occidente del país y en el menor tiempo posible reestablecer de forma gradual el sistema».

Crisis severa

La isla caribeña lleva desde mediados de 2024 con altibajos en la producción de energía eléctrica que se reflejan en prolongados apagones diarios. En marzo de este año, Cuba sufrió otras dos desconexiones totales del SEN en una semana (una el día 16 y otra el 21); y en total, en casi 24 meses, han sido diez los apagones generales.

La crisis energética en la isla ha escalado a máximos con cortes eléctricos diarios que superan en La Habana las 30 horas consecutivas, mientras que en el resto del país llegan a las 72 horas seguidas.

En este contexto, a diario se registran protestas de decenas de personas que -de forma pacífica, principalmente en la capital- exigen al Estado servicios básicos, como corriente, agua y alimentos. El descontento social se expresa en caceroladas, bloqueos de calles y quemas de basura. EFE

cdg/rcf