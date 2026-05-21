Tres asociaciones demandan al Estado francés por inacción ante los ‘contaminantes eternos’

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París, 21 may (EFE).- Las asociaciones ecologistas Notre Affaire à Tous, Générations Futures y Bloom, junto a seis habitantes de zonas contaminadas, anunciaron este jueves una demanda contra el Estado francés ante el tribunal administrativo de París por su supuesta inacción frente a la contaminación por PFAS, conocidos como ‘contaminantes eternos’.

Los demandantes acusan a las autoridades de haber tardado más de quince años en actuar pese a conocer los riesgos sanitarios y ambientales asociados a estas sustancias químicas, presentes en productos de uso cotidiano y vinculadas a cánceres, trastornos de fertilidad y daños al sistema inmunitario, según anunciaron en un comunicado.

«Los poderes públicos tienen el deber de regular estas actividades económicas y proteger a la población», afirmó Jérémie Suissa, delegado general de Notre Affaire à Tous, quien pidió abrir «un verdadero debate público» sobre la responsabilidad del Estado frente a este tipo de contaminación.

La demanda solicita al tribunal ordenar el cese «lo antes posible» de los vertidos de PFAS al medioambiente y aplicar mecanismos basados en el principio de «quien contamina paga» para financiar los elevados costes de descontaminación y atención sanitaria.

La acción judicial se produce una semana después de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU nombrara a cinco relatores especiales para evaluar la respuesta de Francia ante la contaminación detectada en el llamado ‘valle de la química’, al sur de Lyon.

Aunque Francia aprobó en febrero de 2025 una ley para reducir un 70 % las emisiones industriales de PFAS antes de 2028 y prohibir algunos de sus usos, las asociaciones denuncian retrasos en la aplicación de medidas clave, entre ellas una tasa ambiental para los industriales responsables de la contaminación.

Según estimaciones del colectivo europeo Forever Pollution Project, los costes ambientales de la contaminación por PFAS en Francia podrían alcanzar hasta 245.300 millones de euros en veinte años, mientras que los costes sanitarios se situarían entre 39.000 y 54.000 millones de euros de aquí a 2050. EFE

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