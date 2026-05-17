Tres ataques israelíes causan al menos dos muertos y 12 heridos más en Gaza

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Gaza, 17 may (EFE).- Israel lanzó en la tarde del domingo tres ataques más en Gaza, que han dejado al menos dos muertos y 12 heridos en la densamente poblada por refugiados Mawasi (sur) y en los barrios de Tel Al Hawa y Zeitún de la ciudad de Gaza (norte), según han informado a EFE fuentes médicas y de rescate locales.

En el barrio de Zeitún (sureste de la ciudad de Gaza) las tropas israelíes, que aún controlan parte de la Franja, han matado a disparos al anciano Fádel Arafat Erahim, de 70 años, confirmó a EFE la morgue del Hospital Al Ahli.

En Mawasi, que pese al alto el fuego continúa siendo una zona llena de tiendas de campaña de miles de desplazados internos en Gaza, el servicio de emergencias de Defensa Civil dijo haber recuperado el cuerpo sin vida de un palestino tras un ataque aéreo israelí a una concentración de civiles.

El cadáver del fallecido, identificado como Mohamed Akram Mohsen Al Shaer, fue trasladado al Hospital Nasser de Jan Yunis, donde también recibe atención médica un herido, según confirmó el responsable de la morgue del centro en una llamada telefónica.

Según el Hospital de Campaña de Kuwait en Mawasi, otro ataque israelí contra tiendas de campaña de desplazados causó dos heridos más en el sur de la Franja.

En el norte del enclave, un segundo ataque aéreo contra las inmediaciones de una sede de radiotelevisión del barrio de Tal Al Hawa de la ciudad de Gaza hirió a al menos nueve personas, según el Hospital Al Quds, que les atendió.

A primera hora de la tarde, Israel ya mató al menos a tres personas en un bombardeo sobre Deir Al Balah (centro) junto a un centro de comidas de caridad y, por la mañana, un dron acabó con la vida de otro gazatí en Jan Yunis.

Con las siete muertes de hoy, son ya al menos 878 los gazatíes asesinados por fuego israelí desde el inicio del alto el fuego, además de más de 2.560 heridos, según datos del Ministerio de Sanidad gazatí.

Más de 72.700 gazatíes han muerto en ataques israelíes desde el 7 de octubre de 2023 -entre ellos más de 20.000 menores-, en una ofensiva que ha arrasado el enclave palestino, desplazado forzosamente a la mayoría de la población y que ha sido calificada por un comité independiente de la ONU, ONG y otras organizaciones como un «genocidio». EFE

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