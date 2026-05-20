Tres capturados por el presunto traslado ilegal de 12 iguanas de Galápagos al continente

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Quito, 20 may (EFE).- Tres personas fueron capturadas en el aeropuerto de la ciudad costera de Guayaquil por estar presuntamente involucradas en el traslado ilegal de doce iguanas marinas desde el archipiélago de Galápagos al Ecuador continental, informó este miércoles el Ministerio de Ambiente y Energía.

Apuntó que, de acuerdo a información preliminar, entre los involucrados habría «ciudadanos extranjeros de origen asiático».

De acuerdo con el Ministerio, de las doce iguanas de Galápagos, presuntamente trasladadas de manera ilegal hacia el continente, una ya falleció y varias presentan «entumecimiento en sus extremidades debido a las condiciones en las que estaban siendo transportadas», detalló.

Los animales están bajo custodia del Ministerio de Ambiente y Energía para su análisis, estabilización y atención especializada.

El Ministerio publicó en sus redes sociales fotografías de las iguanas halladas, así como de las tres personas capturadas, cuyos rostros están difuminados en la gráfica.

El archipiélago de Galápagos, formado por trece islas, se encuentra a unos mil kilómetros al oeste de las costas continentales de Ecuador, y desde 1978 están declaradas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como Patrimonio Natural de la humanidad.

Por su alta biodiversidad, el archipiélago de Galápagos -situado a unos mil kilómetros de las costas continentales ecuatorianas- está considerado como un laboratorio natural que inspiró al científico británico Charles Darwin a desarrollar en el siglo XIX su teoría de la evolución y selección natural de las especies. EFE

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