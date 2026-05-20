Tres capturados por el presunto traslado ilegal de 12 iguanas de Galápagos al continente

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(Actualiza con comunicado del Ministerio de Ambiente)

Quito, 20 may (EFE).- Tres personas fueron capturadas en el aeropuerto de la ciudad costera de Guayaquil por estar presuntamente involucradas en el traslado ilegal de doce iguanas marinas desde el archipiélago de Galápagos al Ecuador continental, informó este miércoles el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE).

En un comunicado, indicó que las personas capturadas son de nacionalidad tailandesa y ahora están bajo órdenes de las autoridades.

De acuerdo con el Ministerio, de las doce iguanas de Galápagos, presuntamente trasladadas de manera ilegal hacia el continente, una ya falleció y varias presentan «entumecimiento en sus extremidades debido a las condiciones en las que estaban siendo transportadas, amarradas sus extremidades y envueltas en medias nylon dentro de bolsos de mano».

De manera preliminar, se presume que los ejemplares corresponderían a iguanas marinas de Galápagos (Amblyrhynchus cristatus), especie endémica del archipiélago incluida en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que otorga el más alto nivel de protección internacional.

Los animales están bajo custodia del Ministerio de Ambiente y Energía para su análisis, estabilización y atención especializada.

El Ministerio publicó en sus redes sociales fotografías de las iguanas halladas, así como de las tres personas capturadas, cuyos rostros están difuminados en la gráfica.

Y recordó que la extracción y comercialización ilegal de especies de Galápagos constituye una amenaza para uno de los patrimonios naturales más importantes del Ecuador y del mundo.

Frente a este hecho, aseguró que el Gobierno Nacional mantiene acciones permanentes de control y coordinación interinstitucional para prevenir y sancionar los delitos contra la vida silvestre.

El MAE ha puesto a disposición de las autoridades judiciales la información técnica y legal recopilada y brindará todo el acompañamiento necesario, para determinar el origen y las posibles conexiones de una presunta red de tráfico ilegal de vida silvestre.

El archipiélago de Galápagos, formado por trece islas, se encuentra a unos mil kilómetros al oeste de las costas continentales de Ecuador, y desde 1978 están declaradas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como Patrimonio Natural de la humanidad.

Por su alta biodiversidad, el archipiélago de Galápagos -situado a unos mil kilómetros de las costas continentales ecuatorianas- está considerado como un laboratorio natural que inspiró al científico británico Charles Darwin a desarrollar en el siglo XIX su teoría de la evolución y selección natural de las especies. EFE

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