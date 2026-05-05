Tres casos sospechosos de hantavirus en crucero serán evacuados a Cabo Verde

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Tres personas, entre ellas dos tripulantes enfermos en un crucero varado en el Atlántico por un supuesto brote de hantavirus, serán evacuadas desde Cabo Verde, lo que permitirá que el barco ponga rumbo a las islas Canarias, informaron autoridades el martes.

El MV Hondius está en alerta sanitaria después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) informara el sábado que se sospechaba que un hantavirus —propagado por roedores infectados— había provocado la muerte de tres pasajeros.

El barco de bandera neerlandesa, que partió el 1 de abril de Ushuaia, en Argentina, con destino al archipiélago de Cabo Verde, en África, está fondeado desde el domingo frente a Praia, la capital del Cabo Verde, actualmente con 88 pasajeros y 59 tripulantes de 23 nacionalidades.

Los tres casos sospechosos a bordo podrán desembarcar en el puerto de Praia en las próximas horas, antes de ser trasladados en ambulancia al aeropuerto, desde donde serán evacuados, anunció a la AFP Ann Lindstrand, representante de la OMS en Cabo Verde.

Dijo que se trata de «dos miembros de la tripulación enfermos con síntomas» —pero cuyo estado es «estable» y que no necesitan ser hospitalizados— y de una persona que estuvo en «contacto estrecho» con otra enferma y «desarrolló una leve fiebre».

La OMS había indicado que los dos tripulantes eran de nacionalidad británica y neerlandesa.

Una infección por hantavirus puede provocar un síndrome respiratorio agudo.

– Rumbo a Canarias –

Tras estas evacuaciones, el MV Hondius se dirigirá a las islas Canarias, donde llegará dentro de «3 a 4 días», anunció el Ministerio de Sanidad español, aunque no precisó a qué puerto.

«Una vez allí, tripulación y pasajeros serán convenientemente examinados, atendidos y trasladados a sus correspondientes países», añadió en un comunicado.

El gobierno español también aceptó una petición de Países Bajos «para acoger al médico del MV Hondius, que se encuentra en situación grave, y que será trasportado a Canarias en un avión», señaló además.

La naviera neerlandesa Oceanwide Expeditions indicó que «no se ha identificado ningún nuevo caso sintomático» a bordo y anunció que los dos enfermos, «que actualmente requieren atención médica», así como «la persona cercana a la pasajera fallecida el 2 de mayo», serán trasladados a Países Bajos en una fecha no especificada.

– «No hay ratas a bordo» –

La OMS cree que uno o varios primeros casos «se infectaron fuera del barco» por el virus y que posteriormente se produjo una transmisión entre personas, dijo Maria Van Kerkhove, directora del departamento de prevención y preparación para epidemias y pandemias de la OMS.

No obstante, es necesario que las personas estén realmente muy cerca para que se produzca un contagio. «El riesgo para la público general es bajo. No se trata de un virus que se propague como la gripe o la covid-19», señaló.

Esta enfermedad se transmite a través de roedores infectados, que secretan el virus por la saliva, orina y los excrementos.

Van Kerkhove aclaró que se ha informado a la OMS de que «no hay ratas a bordo».

– «Improbable» origen en Ushuaia –

Según Juan Petrina, la autoridad sanitaria de la provincia argentina de Tierra del Fuego, cuya capital es Ushuaia, el MV Hondius fue objeto de los controles de rigor antes de su salida de esta ciudad.

También consideró «improbable» que el brote se originara en Ushuaia, ubicada 3.000 kilómetros al sur de Buenos Aires.

Van Kerkhove indicó que la variante del virus aún no se ha identificado.

Investigadores en Sudáfrica trabajan en la secuenciación, señaló, y dijo que la hipótesis es que se trate del «Andes Virus», el único hantavirus conocido para el que se ha documentado una transmisión interpersonal limitada entre contactos.

– Rastreo de contactos –

Las primeras víctimas mortales fueron un matrimonio neerlandés que había viajado por Sudamérica antes de embarcar en Ushuaia.

El marido enfermó el 6 de abril y murió el 11 de abril. Su cuerpo fue desembarcado el 24 de abril en la isla británica de Santa Elena. Su esposa, que se sentía mal, bajó a tierra, empeoró durante un vuelo a Johannesburgo y murió en el hospital el 26 de abril. El hantavirus se confirmó el 4 de mayo.

Se busca ahora localizar a las personas que iban en ese vuelo, en el que la aerolínea Airlink, basada en Sudáfrica, dijo que viajaban 82 pasajeros y seis tripulantes.

Van Kerkhove dijo que el periodo de incubación típico del hantavirus era de entre una y seis semanas.

La tercera persona fallecida es una pasajera alemana del barco, que desarrolló fiebre el 28 de abril, posteriormente presentó neumonía y murió el 2 de mayo. Su cuerpo permanece a bordo.

Un pasajero británico enfermó el 24 de abril con signos de fiebre y neumonía, y empeoró el 26 de abril. Fue evacuado a Sudáfrica, donde se encuentra en cuidados intensivos, con hantavirus confirmado el 2 de mayo.

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