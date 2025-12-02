Tres ciclones, escasa planificación urbana y pérdidas: claves de las inundaciones en Asia

4 minutos

Bangkok/Yakarta/Colombo, 2 dic (EFE).- Indonesia, Sri Lanka y Tailandia se enfrentan desde hace días a severas inundaciones que han dejado alrededor de 1.300 fallecidos y centenares de desaparecidos, mientras Gobiernos y expertos analizan las causas de la devastación y la magnitud de los daños.

Las tres naciones asiáticas en vías de desarrollo, que albergan en total a unos 380 millones de habitantes, se enfrentan a graves pérdidas de vidas y materiales, con el colapso de miles de casas, puentes y escuelas, que impactarán en sus economías y en la vida del alrededor de 8,4 millones de personas impactadas por el desastre.

A continuación, unas claves de las inundaciones que asolan al sur y sudeste de Asia:

Tres ciclones

El temporal, por el que tres ciclones coincidieron en el sur y sudeste de Asia, llegó a finales de noviembre para rematar un desastroso mes en la región, que ya había experimentado antes intensas lluvias en Filipinas, Vietnam, Malasia y Tailandia.

Las intensas precipitaciones de la última semana cayeron sobre suelos húmedos, después de un mes de lluvias, y sobre ríos cuyos cauces aumentan con el calentamiento global, un fenómeno que afecta especialmente la región de Asia Pacífico, según ha advertido la Organización de Naciones Unidas (ONU).

La temporada ha sido inusualmente intensa este año, en parte debido a La Niña, un fenómeno climático en el que fuertes vientos empujan aguas cálidas a través del Pacífico hacia Asia Oriental, creando condiciones propicias para la formación de tormentas.

Mala planificación urbana

Al envite meteorológico se suma la falta de planificación urbana en comunidades que hoy están bajo el lodo, así como viviendas construidas a las orillas de riachuelos o bajo riberas de una montaña.

En Sumatra Septentrional, unas de las tres provincias indonesias en situación de emergencia, las autoridades locales han solicitado al Gobierno la declaración de desastre nacional, algo a lo que el Ejecutivo del ex general Prabowo Subianto se resiste y que solo ha sucedido en tres ocasiones en las últimas tres décadas, incluida la pandemia de covid-19 y el tsunami del océano Índico en 2004.

En el caso de Indonesia, la principal economía del Sudeste Asiático, el Centro de Estudios Económicos y Jurídicos de Indonesia (CELIOS) señala como desencadenante del «desastre ecológico» la deforestación, la expansión de plantaciones de palma aceitera y las actividades mineras en la región afectada.

Daños y pérdidas

Solo en la isla de Sumatra, en el oeste de Indonesia, al menos 744 personas fallecieron por las inundaciones de la última semana, mientras más de 599 siguen desaparecidas, un balance al que se suman los más de 400 decesos y centenares de desaparecidos en Sri Lanka y otros 181 en Tailandia.

Las estimaciones de daños materiales empiezan a cuantificarse. Las inundaciones en el sur de Tailandia, que ya han comenzado a ceder, han supuesto un coste de 1.249 millones de dólares en Tailandia, según estimaciones de la Universidad de la Cámara de Comercio.

Asimismo, se calcula que el costo de la devastación en Sumatra en más de 4.000 millones de dólares estadounidenses, según CELIOS.

A falta de estos números en Sri Lanka, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) recordó hoy que el país sufrió pérdidas de unos 1.100 millones de dólares en las inundaciones de 2017, cuando murieron 246 personas, una tragedia menor que la actual.

Compensación y reconstrucción

Tailandia, que aventaja a Sri Lanka e Indonesia en cuanto al retroceso de las aguas desbordadas, ha centrado sus esfuerzos esta semana en labores de limpieza, al tiempo que el Gobierno anunció una primera ayuda de 300 dólares a cada una de las 1,4 millones de familias afectadas en el sur del país, muchas de ellas actualmente viviendo en refugios.

El mandatario indonesio, Prabowo Subianto, visitó el lunes zonas anegadas en Sumatra y desde allí afirmó que, ante la emergencia climática, su Gobierno debe proteger a la ciudadanía, sin anunciar medidas concretas.

Entretanto, el PNUD de Sri Lanka subrayó hoy que el momento de invertir «es ahora» para que el país alcance «una adaptación sólida» ante los embates del cambio climático y pueda «construir sistemas y capacidades más fuertes y garantizar que ninguna comunidad se quede atrás». EFE

hp/pav/cc

(foto)(vídeo)