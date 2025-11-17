Tres civiles muertos en un ataque ruso con dos misiles en la región de Járkov

Kiev, 17 nov (EFE).- Tres civiles murieron y otros diez resultaron heridos durante la noche en un ataque del Ejército ruso con dos misiles contra el centro de la ciudad de Balaklia, en la región de Járkov, en el noreste de Ucrania, según informó el jefe de la administración militar local, Vitali Karabanov.

Según ha explicado, entre los heridos hay tres niños, los misiles cayeron cerca de edificios residenciales y las tareas de rescate continúan. EFE

