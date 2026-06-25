Tres colegios españoles y once latinoamericanos, entre los 50 mejores del mundo

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Londres, 25 jun (EFE).- Tres colegios españoles y once latinoamericanos fueron seleccionados este jueves entre las 50 candidaturas finalistas a los premios ‘World’s Best School Prizes 2026’, que reconocen a los mejores centros educativos a nivel global por sus prácticas medioambientales e innovadoras.

Los galardones, que se darán a conocer en Londres el próximo mes de noviembre, se dividen en cinco categorías distintas (mejor colegio por su acción medioambiental, innovación, colaboración comunitaria, fomento de vida saludable y superación de adversidades), con diez finalistas cada una.

Tres colegios españoles, el ‘IES Alba Plata’ de Fuente de Cantos (Badajoz); así como el Colegio Montserrat y el Learnlife, ambos situados en Barcelona, se encuentran entre los 10 finalistas en sus diferentes apartados, conformando el mayor número de centros del país preseleccionados en un mismo año para estos premios desde su creación en 2022.

La organización, impulsada por la iniciativa T4 Education, reconoció al ‘IES Alba Plata’ por sus proyectos de economía circular impulsados por los alumnos, y competirá por ser la mejor escuela del mundo en la categoría de acción medioambiental.

El Colegio Montserrat fue escogido en el apartado de colaboración comunitaria por su modelo ‘Tripod Learning’, que ha permitido a los alumnos poner en marcha 300 «miniempresas sociales»; mientras que Learnlife fue seleccionado en la categoría de innovación por su transformadora metodología de aprendizaje de «espacio abierto».

En la lista también se incluyen once colegios de países de Latinoamérica: cuatro de Brasil, dos de Argentina y México; y uno de Chile, Colombia y Ecuador, que también competirán por el premio de las diferentes categorías.

Entre los colegios brasileños se encuentran la escuela Baniwa Kalipana (São Gabriel da Cachoeira, Alto Negro); la guardería infantil Rosa Mutran Maluf, en Cuiabá, Mato Grosso; el centro educacional Primeiro Mundo, en Pará; y la Escola Municipal GET IV Centenario, en Río de Janeiro.

También fueron seleccionados los argentinos Northfield School, de Buenos Aires; y el Colegio San Pedro Apóstol, en Córdoba; así como los mexicanos Escuela SER: Instituto Eduardo Tricio Gómez, en Coahuila; o Escuela Secundaria Técnica n.º 58 «Profesor Florentino Domínguez Ordóñez», en Tlaxcala.

La lista latinoamericana se completa con el Colegio Las Margaritas, en Bogotá (Colombia), El Liceo Bicentenario de Excelencia Oriente de Rengo (Chile) y ReinventED IDV, en Quito (Ecuador). EFE

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