Tres colombianos y un militar boliviano son detenidos en operación antidrogas en Bolivia

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La Paz, 2 jul (EFE).- Tres ciudadanos colombianos y un militar boliviano fueron aprehendidos en una operación antidrogas realizada en una de las principales zonas productoras de hoja de coca en el centro de Bolivia, informó este jueves el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano.

El ministro explicó en sus redes sociales que la operación se efectuó en la localidad de Villa 14 de Septiembre, en el Trópico de Cochabamba, una de las principales zonas cocaleras.

En el lugar actuó el personal de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) «a partir de información de inteligencia vinculada a investigaciones anteriores sobre laboratorios, armas y munición».

«Durante la intervención fueron aprehendidos tres ciudadanos colombianos. También se secuestraron armas de fuego, munición, sustancias controladas, vehículos y otros elementos sujetos a investigación», indicó.

Según Justiniano, a partir de esa intervención se empezó a indagar sobre «el posible origen irregular de parte de la munición encontrada», lo que llevó a una inspección de los agentes antidrogas, la Fiscalía y personal militar en el Regimiento de Infantería 31 Coronel Epifanio Ríos, en otro sector del Trópico de Cochabamba.

En esa inspección «se verificó material bélico, se precintó un ambiente vinculado al oficial investigado y se procedió a la aprehensión de un subteniente del Ejército, encargado de material bélico, para que sea puesto a disposición de la investigación correspondiente», señaló el ministro.

También, se incautó material «sujeto a verificación» que incluye «granadas, cartuchos y munición que, de acuerdo con el reporte preliminar, no se encontraba debidamente registrada en inventario», agregó.

El ministro precisó que al subteniente aprehendido también se le abrió un sumario informativo militar para «establecer responsabilidades» dentro de la institución castrense.

Justiniano remarcó que «el material militar pertenece al Estado. No puede ser vendido, desviado ni quedar fuera de control» y que su despacho instruyó que haya una «plena colaboración» con la Fiscalía para investigar el caso.

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