Tres días de duelo nacional en Ecuador por la muerte del expresidente Rodrigo Borja

2 minutos

Quito, 19 dic (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró tras días de duelo nacional por la muerte del exgobernante Rodrigo Borja (1988-1992), quien falleció el jueves a los 90 años.

A través de un decreto, declaró el duelo nacional los días 19, 20 y 21 de diciembre, fechas en las que, además, dispuso que la bandera nacional permanezca izada a media asta en todos los edificios públicos, tanto civiles como militares, en todo el territorio.

Asimismo, dispuso a los ministerios de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, del Interior y de Defensa que coordinen con la familia de Borja la organización del funeral de Estado.

En el decreto, Noboa señaló que Borja «se caracterizó por una exigencia ética en el desempeño de las funciones públicas con especial atención a los sectores menos favorecidos de la sociedad, particularmente en los ámbitos de la salud y la educación, así como por el respeto al orden democrático e institucional».

No han trascendido las causas del fallecimiento de Borja, quien desde hace varios años estaba retirado públicamente de la vida política del país, y se había dedicado, especialmente, a escribir la «Enciclopedia Política», una obra de consulta que reúne y explica conceptos, teorías y categorías de la ciencia política contemporánea, escrita con un enfoque académico y divulgativo.

Borja, fundador y líder histórico de la Izquierda Democrática, referente de la socialdemocracia ecuatoriana, fue un férreo defensor de la integración latinoamericana y el respeto a la soberanía nacional. EFE

