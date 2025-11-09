Tres detenidos en la India por presunta conspiración para cometer atentados en el país

2 minutos

Nueva Delhi, 9 nov (EFE).- La unidad antiterrorista del estado occidental indio de Gujarat (ATS) arrestó este domingo a tres presuntos miembros de una red que planeaba atentados en distintas partes del país, informaron fuentes oficiales.

Según un comunicado de la ATS citado por la agencia india ANI, los sospechosos fueron detenidos en la ciudad de Ahmedabad durante una operación en la que las autoridades incautaron varias armas de fuego, munición y otros materiales.

Los tres se encontraban bajo vigilancia desde hacía un año y fueron arrestados mientras presuntamente suministraban armas, añadió el comunicado.

De acuerdo con la información difundida, los arrestados estarían implicados en una conspiración para llevar a cabo ataques en diferentes regiones del país, aunque las autoridades no ofrecieron detalles sobre los posibles objetivos ni la magnitud del plan.

La ATS de Gujarat ha realizado varios operativos similares este año, entre ellos la detención de presuntos miembros de la organización Al Qaeda en el Subcontinente Indio (AQIS), vinculados a actividades de adoctrinamiento en línea.

La India ha registrado en los últimos años varios atentados y operaciones antiterroristas en diferentes estados, principalmente en el norte y el oeste del país, atribuidos a grupos islamistas radicales y a insurgencias locales.

Los atentados de Bombay de 2008, en los que murieron más de 160 personas, y el ataque el pasado abril en la localidad de Pahalgam, en la Cachemira administrada por la India, que causó una veintena de víctimas y elevó la tensión al máximo con Pakistán, figuran entre los más graves en la historia reciente del país. EFE

lgm/ah