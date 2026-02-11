Tres detenidos y 31 kilos de droga incautados en zona fronteriza de Paraguay con Brasil

Asunción, 11 feb (EFE).- Tres personas detenidas y al menos 31 kilos de estupefacientes decomisados dejaron sendos procedimientos efectuados en una zona próxima a la localidad de Ciudad del Este, que hace límite con la urbe brasileña de Foz de Iguazú, informó este miércoles la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay.

A través de un comunicado de prensa, la Senad indicó que en una primera operación decomisó 24,5 kilos de cocaína y otros 5,5 kilos de marihuana tipo «skunk» durante una revisión a un «camión de gran porte» que se hallaba estacionado a un costado de la carretera junto a un vehículo particular en la localidad de Minga Guasú, a unos 13 kilómetros de Ciudad del Este.

La Senad apuntó que los agentes sorprendieron a un hombre de 47 años, que tiene antecedentes por violencia familiar, «manipulando y acondicionando paquetes de droga dentro de la cabina del camión», por lo que quedó detenido.

En un video, el jefe de la Senad -que tiene rango de ministro-, Jalil Rachid, dijo que el tipo de marihuana incautada «es la más requerida» por los consumidores de Brasil y se vende a un mayor precio.

Asimismo, apuntó que el procedimiento permitió «desbaratar» la organización delictiva, que tenía como principal objetivo el tráfico internacional de drogas.

En la nota de prensa, la Senad también informó que en otro procedimiento en Minga Guasú aprehendió al conductor de un camión que contenía «restos e indicios» de drogas en su interior, «lo que -según el texto- refuerza la hipótesis de que ya habría sido utilizado anteriormente para el transporte de drogas».

Este hombre, de 26 años, sería el hijo del detenido en el primer operativo, apuntó la Senad, al tiempo que le acusó de ser el líder de una estructura criminal que utilizaba una empresa de transporte «como fachada» para traficar drogas.

Además, se detuvo a otra persona, de 25 años, que «se desplazaba en un vehículo particular siguiendo el recorrido del camión y cumpliendo funciones de cobertura y vigilancia», según la misma nota.EFE

