Tres detenidos y más de 260 kilos de drogas incautados en zona fronteriza de Venezuela

2 minutos

Caracas, 22 may (EFE).- Militares de Venezuela detuvieron a tres personas en un operativo contra el tráfico de drogas en el estado Táchira (oeste), fronterizo con Colombia, e incautaron 262,35 kilos de estupefacientes entre marihuana y cocaína, informó este viernes la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) del país caribeño.

En un vídeo en Instagram, la GNB indicó que tras «intensas labores de inteligencia» en el municipio Jáuregui de Táchira, efectivos militares, en conjunto con la oficina antidrogas, desmantelaron un centro de acopio de drogas e incautaron «426 envoltorios de marihuana con un peso de 223,70 kilogramos y 29 envoltorios de cocaína con un peso de 38,65 kilogramos».

Durante el operativo también se detuvieron a tres personas y se retuvieron dos vehículos y una motocicleta, mostró el vídeo.

«La benemérita Guardia Nacional Bolivariana, se mantiene en despliegue permanente (…) para erradicar cualquier amenaza que pretenda vulnerar la paz y la soberanía en nuestra frontera», añadió la GNB.

El sábado, el Ministerio de Interior y Justicia informó sobre la detención de un hombre en el estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia) por transportar 315 kilos de marihuana.

En 2025, las autoridades venezolanas incautaron más de 65 toneladas de drogas, de las cuales un 65 % era «cocaína destinada a mercados europeos», según informó el pasado diciembre la Superintendencia Nacional Antidrogas.

En febrero pasado, Venezuela y Estados Unidos acordaron combatir juntos el narcotráfico en la región, durante un encuentro en Caracas de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con el jefe del Comando Sur estadounidense, Francis Donovan. EFE

bam/seo