Tres empresas de Burdeos en el banquillo por exportar ilegalmente residuos a España

París, 26 feb (EFE).- El Tribunal Judicial de Burdeos juzga desde este jueves a tres empresas de esta región francesa y a seis dirigentes por haber supuestamente exportado ilegalmente residuos a España para ahorrarse las tasas que tendrían que haber abonado en Francia y enterrarlos en vertederos sin declarar su verdadera naturaleza.

Según la organización ecologista France Nature Environnement (FNE), que se constituyó en acusación particular, el volumen total de residuos enviados a vertederos de Zaragoza y Pamplona por esta trama podría estar cerca de 10.000 toneladas.

Junto a las empresas Greenrecup, Azura y 3VR, especializadas en la recuperación y el reciclaje de residuos, también se sientan en el banquillo seis directivos, que se encuentran bajo control judicial y que podrían ser condenados a penas de hasta siete años de cárcel y a multas de hasta 150.000 euros.

Están acusados de enviar residuos a España sin notificación previa a las autoridades del país y sin obtener el consentimiento, así como de gestionar residuos de forma irregular, de utilización de documentos falsos y de exportar en contrabando mercancías peligrosas para la salud.

Según explicó a EFE una responsable de la FNE, la empresa navarra Iruservi, que no está encausada en Francia, era la que se encargaba en España de gestionar buena parte de los cargamentos que entraban de forma irregular.

La red de fraude fue desmantelada en noviembre de 2022 con una operación de las fuerzas del orden francesas y españolas, bautizada Blanzar, por la contracción de los nombres de la localidad de Blanquefort (a las afueras de Burdeos), donde está el centro de selección de Greenrecup y de Zaragoza, el principal destino final.

Los investigadores franceses constataron que había un tránsito irregular de residuos en dirección a España que no abonaba el Impuesto General sobre las Actividades Contaminantes (TGAP), obligatorio en Francia.

Se ha calculado que se dejaron de pagar cerca de 300.000 euros de TGAP a la Administración francesa, pero a eso hay que añadir un ahorro en los costos que hubiera entrañado la gestión de los residuos en Francia.

Hay que tener en cuenta que esos costos pueden ser hasta más de cuatro veces inferiores en España y que, enviando los residuos al otro lado de la frontera, las empresas francesas podían disponer del espacio que no ocupaban en sus vertederos.

Una ventaja adicional, según la FNE, es que en España hay menos controles sobre la naturaleza de los residuos que se entierran.

En este país, los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) lograron identificar en noviembre de 2022 a tres hombres vecinos de Pamplona, Madrid y Zaragoza, acusados de transportar hasta 6.000 toneladas de desechos procedentes de Francia para hacerlos desaparecer en un vertedero de Zaragoza sin autorización.

Una vez que la mercancía se encontraba en España, se falsificaba su documentación y se convertía en un residuo de eliminación.

El juicio en Burdeos termina el viernes, cuando se conocerán las penas solicitadas por la Fiscalía y quedará visto para sentencia para una fecha posterior. EFE

