Tres equipos dominicanos juveniles de tenis competirán en Canadá entre el 15 y 17 de abril

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Santo Domingo, 13 abr (EFE).- Tres equipos de tenis de República Dominicana jugarán por primera vez las finales del Clasificatorio de Norte, Centroamérica y del Caribe de la World Junior Tennis Competition, Billie Jean King Cup (JBKC) y la Juniors Davis Cup (JDC), a celebrarse entre el 15 y 17 de abril en el Estadio IGA de Montreal, Canadá.

Además de los tres equipos dominicanos, uno en la categoría sub-14 y dos en sub-16, participarán las escuadras de Estados Unidos, México y Canadá. Además de un equipo de Costa Rica.

“Para llegar a estas finales, los equipos dominicanos tuvieron que enfrentar a más de 20 países, lo que dice del desarrollo de nuestro tenis”, afirmó Sergio Tobal, vicepresidente de la Federación Dominicana de Tenis, en una nota.

El equipo sub-14 femenino de República Dominicana está conformado por Ana Paula Vega, Kyara Khayyat y Elaine Martínez. Danneury Javier es el capitán.

El de la sub-16 femenino lo integran Julianny De La Cruz, Daniela Macario y Anika Klee, la capitana Luisana Rodríguez.

El equipo de varones en sub-16 está compuesto por Miguel Baquero, Erick Schleich y Daniel Suero. Fernando Díaz es el capitán.

Los equipos viajan entre lunes y martes desde el Aeropuerto de Punta Cana. Ambos torneos se jugarán de manera simultánea.

Las dominicanas llegaron a estas instancias tras coronarse en el Preclasificatorio del WJTC U14 celebrado en marzo del presente año en El Salvador, tras vencer a Honduras en una serie que terminó 2-1.

Mientras que en la rama femenina de sub-16, Dominicana conquistó el evento de la Billie Jean King Junior, tras imponerse 2-1 ante Honduras en una final muy disputada.

Por su parte, los varones se coronaron campeones de la Copa Davis Junior, tras vencer 2-1 a Costa Rica.EFE

rsl