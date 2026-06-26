Tres españoles muertos y 99 no localizados en Venezuela, último balance de Exteriores

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Madrid, 26 jun (EFE).- El Gobierno español informó esta viernes que el último balance de los terremotos que han sacudido Venezuela incluye a tres ciudadanos españoles fallecidos y eleva a 99 la cifra de españoles no localizados.

Según su ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, también hay cuatro españoles localizados, pero que se encuentran bajo los escombros, y los equipos de rescate están trabajando para poder acceder a ellos.

Igualmente, según señaló, se prevé repatriar a un grupo de turistas españoles que se encuentra bloqueado en Venezuela en el avión militar que ya ha aterrizado en el país con personal y material de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de los bomberos de Madrid. EFE

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