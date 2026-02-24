Tres fallecidos y más de 9.000 afectados por lluvias en Ecuador en lo que va de 2026

Quito, 24 feb (EFE).- Tres fallecidos, 17 heridos y 9.207 personas afectadas ha dejado hasta el momento la temporada invernal, que ha impactado con más fuerza a 13 de las 24 provincias de Ecuador, según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

Las lluvias han dañado, además, 290 hectáreas de cultivos, 14,56 kilómetros de vías, cinco puentes, 61 bienes públicos y 52 privados, mientras que nueve puentes han quedado destruidos.

Un aluvión ocurrido en la provincia andina de Cotopaxi ha provocado la muerte de 94.000 truchas, señala la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

La provincia con mayor impacto a la población es Esmeraldas con 2.857, seguida por Guayas (2.227), El Oro (1.260 personas), Chimborazo (1.098), Los Ríos (825), Manabí (456), Zamora Chinchipe (265), Pastaza (242) y Santa Elena, con 213 personas impactadas.

Según la SNGR, desde el 1 de enero de 2026 hasta el pasado lunes, se habían registrado 914 eventos adversos por lluvias afectando a 23 provincias, 163 municipios y 442 parroquias.

Los eventos más recurrentes corresponden a deslizamientos (39,06 %), inundaciones (35,45 %), lluvias intensas (11,16 %), hundimientos (3,39 %), erosión hídrica (2,84 %), aluviones (2,74 %) y vendavales (2,08 %).

La SNGR ha entregado un total de 6.705 bienes de asistencia humanitaria a las familias perjudicadas en 18 provincias.

Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inhamhi), entre el 22 y el 25 de febrero continuarán registrándose precipitaciones de intensidad moderada a muy fuerte en el país, con mayor incidencia en la región Litoral.

Estas lluvias estarán acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento. EFE

