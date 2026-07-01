Tres familiares son detenidos por el infanticidio de una bebé en el este de Bolivia

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La Paz, 1 jul (EFE).- La Fiscalía General de Bolivia investiga la muerte de una bebé de diez días de nacida que estaba reportada como desaparecida en la región oriental de Santa Cruz, la más poblada de la nación, un suceso por el cual fueron aprehendidos los padres de la menor y un familiar, y que eleva a diecisiete los casos de infanticidio en lo que va de año en el país andino.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, informó que, con base en «los primeros elementos recolectados se tiene la hipótesis de que el hecho habría sido planificado por los progenitores con la participación de un tercer investigado», según un comunicado de prensa del Ministerio Público.

Se presume que estas personas dieron a la menor un medicamento «que habría provocado su fallecimiento», lo que deberá ser corroborado en la investigación, indicó Zeballos.

La fiscal del caso Rose María Barrientos explicó, por su parte, que el suceso se empezó a investigar por una denuncia de desaparición de la bebé presentada el lunes por una tía.

El Ministerio Público y la Policía «activaron los protocolos de búsqueda e investigación», al acudir primero al domicilio de la denunciante y luego al del padre de la víctima, señaló el ente investigador.

El cuerpo de la bebé fue hallado enterrado en un terreno baldío y fueron aprehendidos los padres de la niña y un hermano del padre, quienes son investigados «por el presunto delito de infanticidio», afirma la misma fuente.

Según medios locales, la madre de la niña confesó que le dieron el medicamento para quitarle la vida y también fue ella quien indicó el lugar donde estaba enterrado el cuerpo.

La Fiscalía precisó que con este caso, ya son diecisiete los casos de infanticidio reportados en Bolivia desde enero hasta el momento, de los que siete ocurrieron en la región central de Cochabamba, cinco en Santa Cruz, dos en Tarija y los departamentos de La Paz, Potosí y Chuquisaca registran uno cada uno.

Bolivia registró en 2025 81 feminicidios y 29 infanticidios, según datos del Ministerio Público. EFE

gb/jrg