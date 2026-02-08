Tres gazatíes muertos, incluido un menor, por ataques de Israel este domingo

2 minutos

Gaza, 8 feb (EFE).- Al menos tres palestinos, incluido un menor, han fallecido este domingo en la Franja de Gaza por ataques de Israel, según informaron a EFE fuentes médicas y la Defensa Civil Palestina.

La tercera víctima registrada fue el palestino Mohamed Mahdi Al Sarahi, de 16 años, que murió tras recibir un disparo en el hombro cuando vehículos militares de Israel abrieron fuego en el barrio de Zeitún de la norteña ciudad de Gaza, informó la Defensa Civil Palestina.

También en el norte, en la zona de Beit Lahia un ataque aéreo del Ejército mató hoy a un palestino, informó el Hospital Shifa, que recibió su cadáver.

En Deir Al Balah, centro de Gaza, otro joven de 20 años, al que identificaron como Nasim Abu Al Ayin, murió por disparos del Ejército, según señalaron medios como Al Jazeera y la agencia de noticias Wafa.

Los mismos medios advirtieron también este domingo de que Israel llevó a cabo detonaciones en el este de Rafah y Jan Yunis (sur) o el barrio de Zeitún en la ciudad de Gaza (norte). Según la población local, estos ataques son demoliciones de manos del Ejército de los edificios que quedan en pie al este de la línea amarilla.

Desde dicha demarcación hasta la divisoria entre Israel y la Franja se extiende un perímetro que continúa bajo dominio militar de Israel y que abarca más del 50 % del territorio gazatí.

Las tropas israelíes abren fuego a diario o bombardean a los gazatíes que cruzan o se aproximan a esta línea, alegando que el objetivo del ataque se trata de una amenaza para las tropas, si bien no suele probar la filiación de la persona a ningún grupo armado y en numerosas ocasiones se ha demostrado que era un civil.

Unos 580 gazatíes han muerto en ataques israelíes desde que la tregua entró en vigor el 10 de octubre del pasado año, la mayoría en torno a la línea amarilla. Además, más de 1.500 han resultado heridos desde entonces, según el recuento del Ministerio de Sanidad de Gaza. EFE

aa-ngg/vh