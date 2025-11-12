Tres gazatíes muertos y otros cuatro heridos por ataques israelíes el martes

Jerusalén, 12 nov (EFE).- Al menos tres gazatíes murieron y otros cuatro resultaron heridos el martes por ataques israelíes en la Franja de Gaza, pese al alto el fuego en vigor, informó este miércoles el Ministerio de Sanidad gazatí en su recuento diario.

Esto a aumenta a 69.185 las personas muertas, entre ellas más de 20.000 niños, desde el 7 de octubre de 2023. Hay además más de 170.600 heridos, muchos con lesiones de por vida y miles de amputaciones.

Estas víctimas elevan a 245 los fallecidos y a 627 los heridos en la Franja desde que entró en vigor el alto el fuego entre Israel y Hamás, el pasado 10 de octubre, la mayoría en los alrededores de la «línea amarilla», la zona controlada por el Ejército israelí que ocupa más de la mitad de Gaza.

Se ha documentado el asesinato de mujeres y medio centenar de niños por las tropas israelíes cerca de esta nueva divisoria, que no está claramente demarcada en todo su recorrido y que debería tener carácter temporal.

Después de un mes del alto el fuego, Sanidad también ha recuperado 532 cuerpos de entre los escombros, pero estima que quedan miles más sepultados ya que las ambulancias y los equipos de defensa civil no pueden llegar hasta ellas debido a la escasez de maquinaria pesada y combustible. EFE

