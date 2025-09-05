The Swiss voice in the world since 1935

Tres gazatíes murieron por desnutrición el jueves, según Sanidad

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Jerusalén, 5 sep (EFE).- Al menos tres gazatíes murieron el jueves por desnutrición en la asediada Franja de Gaza, según el informe publicado este viernes por el del Ministerio de Sanidad del enclave que recoge cifras del día anterior.

Con estas nuevas víctimas, el numero total de muertos por causas relacionadas con la desnutrición y la hambruna, al cumplirse 700 días de la ofensiva israelí en Gaza, llega a 376, de los cuales casi la mitad, 134, son niños.

Las muertes por desnutrición en Gaza han incrementado en los últimos meses producto del severo bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria instalado por Israel durante los meses de marzo a mayo.

En agosto, un informe internacional avalado por la ONU confirmó la existencia de una hambruna en la gobernación norte de Gaza, donde se encuentra la capital del enclave, la ciudad de Gaza, desde entonces Sanidad ha contabilizado 98 muertes de las cuales 19 son niños.

En reiteradas ocasiones, Sanidad ha denunciado que los hospitales en el enclave operan con mínima capacidad, ya que debido al bloqueo y los bombardeos no cuentan con los recursos necesarios para atender a las víctimas, ya sea de los ataques, de quienes mueren tratando de conseguir comida o, más recientemente, de la desnutrición.

El Ministerio también denuncia el nulo acceso de material sanitario a la Franja, reiterando que las pruebas básicas utilizadas en servicios de urgencias, unidades de cuidados intensivos y guarderías infantiles se han agotado por completo. EFE

