Tres heridos en ataque ucraniano con drones en la región rusa de Chuvashia

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Moscú, 5 mar (EFE).- Al menos tres personas resultaron heridas anoche en un ataque ucraniano con drones en Cheboksari, la capital de la región rusa de Chuvashia, en la parte europea de Rusia, informaron este martes las autoridades locales.

«Tres personas resultaron heridas (…) su vida no corre peligro», informó el Ministerio de Sanidad en un comunicado.

A la vez, las autoridades informaron de que las escuelas en Chuvashia trabajarán hoy en modo remoto debido a la amenaza de nuevos ataques con drones.

Según varios canales de Telegram rusos, como consecuencia del ataque en Cheboksari resultó dañado un centro comercial.

El canal Astra, por su parte, sostiene que el blanco inicial de los drones fue una empresa militar, que se encuentra cerca de un centro comercial, que fue dañado.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó, por su parte, del derribo de casi 300 drones enemigos durante la noche pasada.EFE

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