Tres heridos y miles de desalojados en España por incendios en varias regiones del país

Madrid, 12 ago (EFE).- Tres personas han resultados heridas y miles de personas han sido desalojadas de sus viviendas a consecuencia de los incendios que permanecen activos en hasta seis comunidades autónomas de España: Andalucía, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y Madrid.

Esta es, en la medianoche del lunes en España (22:00 GMT), la última hora de los incendios forestales que afectan al país:

Madrid: un hombre con quemaduras en el 98% de su cuerpo

Un hombre ha sufrido quemaduras en el 98 % de su cuerpo en el incendio que se ha declarado este lunes por la tarde en la localidad madrileña de Tres Cantos.

Asimismo, ha sido atendido también un varón de 83 años con dolor torácico.

El incendio ha obligado a desalojar dos urbanizaciones próximas al fuego, las de Soto de Viñuelas y Fuente El Fresno, y la Unidad Militar de Emergencias (UME) se ha incorporado a su extinción, en la que trabajan 23 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid y 11 del Ayuntamiento de la capital.

Andalucía: 2.000 evacuados y un agente herido

Más de 2.000 personas han sido evacuadas de la zona de alojamientos turísticos, urbanizaciones y viviendas próximas a dos playas de la ciudad de Tarifa, en la provincia de Cádiz (Andalucía).

Un guardia civil que estaba en la playa, y que acudió de forma voluntaria a ayudar en el dispositivo de control de tráfico de la evacuación y fue arrollado, es la única persona que ha resultado, de momento, herida en el incendio

Las ráfagas de viento de Levante de hasta 50 kilómetros por hora han hecho que las llamas se extendieran «a una velocidad tremenda», en palabras del consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, desde el monte en el que se inició hasta las cercanías de la costa.

Galicia: el fuego se acerca a núcleos de población

En Galicia, el Gobierno autonómico ha activado la situación 2 de emergencia en el incendio que afecta a Chandrexa de Queixa, en la provincia de Ourense, como medida de prevención por la proximidad del fuego a varios núcleos de población.

El fuego, que comenzó el pasado viernes, ha calcinado más de 3.000 hectáreas, según la última actualización de las autoridades regionales, y avanza sin control por el Macizo Central de Ourense, a unos 1.500 metros de altitud, en una zona a la que, en muchos puntos, solo pueden acceder medios aéreos.

Es el más grande en lo que va de verano en Galicia y suma más superficie afectada que todos los se produjeron en la comunidad gallega en 2024.

Zamora: se elevan a ocho los pueblos desalojados

En Castilla y León son ya ocho las localidades evacuadas por los dos incendios forestales de máximo nivel de gravedad declarados en la provincia de Zamora.

El fuego ha arrasado ya miles de hectáreas y varias instalaciones, y los vecinos de las localidades evacuadas han sido trasladados a otras poblaciones aledañas.

Toledo y Extremadura: solicitan intervención de la UME

El plan de incendios forestales de Castilla-La Mancha ha solicitado la activación de la UME por el incendio que se ha declarado este lunes en la localidad de Navalmoralejo, en la provincia de Toledo, que afecta también a territorio de Extremadura.

Según han informado las autoridades, se recomienda también el confinamiento de la población de los municipios de La Estrella (Toledo) y del Villar del Pedroso (Cáceres) por posible afección por humo debido a los cambios en la dirección del viento. EFE

